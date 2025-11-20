COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Negocios
Mercados

Exportaciones de pescado: Ecuador se consolida como una potencia acuícola y atunera mundial

En el marco del Día Mundial de la Pesca, las exportaciones de pescado de Ecuador confirman su relevancia económica. El sector acuícola-pesquero representa el 43.4% de las ventas no petroleras ni mineras (NONM), con un valor de $ 8.039 millones.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Exportaciones de pescado: Ecuador se consolida como una potencia acuícola y atunera mundial. (CFN)
Exportaciones de pescado: Ecuador se consolida como una potencia acuícola y atunera mundial. (CFN)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En la conmemoración del Día Mundial de la Pesca, Ecuador celebra el sólido desempeño de su sector pesquero y acuícola en el comercio internacional con las exportaciones de pescado. El reporte estadístico de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (FEDEXPOR) para el periodo enero-septiembre de 2025 destaca que este sector no solo es fundamental para el ingreso de divisas, sino que ha mostrado una capacidad de crecimiento sostenido a pesar de las complejidades del mercado global.

El rol vital del sector pesquero en la economía

El sector acuícola-pesquero se afianza como uno de los principales motores del comercio exterior ecuatoriano. Según el informe de FEDEXPOR, este sector representa el 43.4% de las exportaciones de pescado no petroleras no mineras (NONM), alcanzando un valor de USD 8.039 millones en los primeros nueve meses de 2025. Este nivel de envíos contribuyó a un superávit comercial total de USD 4.691 millones para el país.

El crecimiento general del sector acuícola-pesquero fue del 17% en valor exportado. Si bien el camarón se mantiene como el principal producto de la oferta NONM (USD 6.204 millones), el rubro de enlatados y atún, central para la industria pesquera, demostró su propia fortaleza y capacidad de expansión.

Desempeño de atún, conservas y pescado en general para las exportaciones

El segmento de las exportaciones de pescado mostró un comportamiento diferenciado en el periodo analizado:

  • Enlatados de pescado: Las conservas, uno de los productos de mayor valor agregado en la canasta pesquera, experimentaron un aumento del 15% en su valor exportado. El volumen de estas exportaciones creció un 13%, alcanzando los USD 1.413 millones.

  • Atún y pescado (no enlatado): Este segmento mostró una dinámica mixta, con una caída en el valor exportado del 3%, sumando USD 273 millones. Sin embargo, el volumen de envío (en peso) aumentó un 2% en el mismo periodo.

Las exportaciones de Ecuador rompen récord con más de 18 mil 521 millones de dólares con los productos no petroleros

A pesar de la leve reducción en el valor del atún y pescado fresco o procesado, la solidez de las conservas impulsa las exportaciones de pescado ecuatoriano, que se benefician de la creciente demanda en mercados que valoran el producto terminado.

La Unión Europea, principal destino y la voz de la FAO

La Unión Europea (UE) es el destino más importante para las exportaciones de pescado y productos acuícolas de Ecuador, consolidándose como el principal consumidor de la oferta NONM al concentrar el 26% del valor total y mostrar un crecimiento del 20% en las ventas.

En el marco del Día Mundial de la Pesca, este destino adquiere especial relevancia. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha instado a la comunidad internacional, incluidos los socios comerciales de Ecuador, a incorporar activamente los alimentos acuáticos en las estrategias climáticas nacionales. La FAO argumenta que el pescado y los crustáceos son alimentos esenciales para la seguridad alimentaria mundial y una fuente crucial de nutrientes con una huella de carbono generalmente menor a la de otras fuentes de proteínas.

Otros destinos relevantes para las exportaciones de pescado incluyen Estados Unidos (segundo destino, con un crecimiento del 36% en la oferta NONM) y China (tercer destino, con un 8% de crecimiento).

El desafío de la sostenibilidad en el marco de las exportaciones de pescado

La diversificación de mercados y la resiliencia del sector pesquero dependen intrínsecamente del mantenimiento de prácticas sostenibles. La necesidad de cumplir con los estándares internacionales es alta, especialmente para mantener el acceso a la Unión Europea, el mayor comprador de conservas. Los datos del sector, que se mueven entre el crecimiento del valor agregado (conservas) y la sensibilidad en el valor del producto primario (atún y pescado), exigen una constante innovación en la cadena de producción y en la gestión de los recursos marinos, asegurando la continuidad de las exportaciones de pescado como eje estratégico del país.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

Mauricio Alonso y Jostin Bravo anotan en el 1-1 entre Católica y Libertad en el Olímpico Atahualpa

Club 22 de Julio anuncia su salida de Esmeraldas tras ser adquirido por nuevo grupo inversor

Ecuador mejora perfil financiero: Fitch Ratings eleva su calificación y destaca la recuperación económica del país

Donald Trump recibió al alcalde electo de Nueva York Zohran Mamdani en la Oficina Oval; hubo una pregunta incómoda

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO