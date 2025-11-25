COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Negocios
Comercio

Exportaciones de Ecuador crecerán 17% y el turismo proyecta récord histórico

Ecuador proyecta exportaciones por $36.450 millones y un récord histórico en turismo, impulsando la competitividad internacional del país. Productos no petroleros lideran el crecimiento.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Exportaciones de Ecuador crecerán 17% y el turismo proyecta récord histórico.
La balanza comercial registró un superávit de $1.994 millones en 2023, con estimación de $6.256 millones en 2025, reflejando mejoras en la competitividad de Ecuador. Foto: Freepik.
Exportaciones de Ecuador crecerán 17% y el turismo proyecta récord histórico.
La balanza comercial registró un superávit de $1.994 millones en 2023, con estimación de $6.256 millones en 2025, reflejando mejoras en la competitividad de Ecuador. Foto: Freepik.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

En 2025, Ecuador apunta a consolidar un crecimiento histórico en sus exportaciones, con un estimado de $36.450 millones, lo que implica un aumento del 17% respecto a 2023.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones resaltó que este avance refleja los resultados de los dos años de gestión del actual Gobierno, fortaleciendo la competitividad internacional del país.

Las exportaciones no petroleras también muestran resultados sobresalientes. En 2023 alcanzaron $22.175 millones, mientras que para 2025 se proyecta un récord histórico de $28.600 millones, evidenciando un crecimiento sostenido del sector productivo.

Crecimiento de las exportaciones no petroleras

Los productos no petroleros registran un desempeño destacado, con el camarón aumentando de $5.561 millones a $6.204 millones, y el banano de $2.711 millones a $3.034 millones.

Por su parte, el cacao experimenta un salto notable, pasando de $719 millones a $2.948 millones, mientras que los enlatados de pescado alcanzan $1.413 millones y el concentrado de plomo y cobre asciende a $1.197 millones.

Productos no tradicionales impulsan exportaciones de Ecuador 2025

Otros productos no tradicionales también destacan. Los elaborados de cacao crecen de $108 millones a $386 millones, y la pitahaya de $122 millones a $198 millones.

Asimismo, el brócoli se eleva de $127 millones a $191 millones, y la balsa pasa de $80 millones a $144 millones.

Balanza comercial y mercados internacionales

La balanza comercial registró un superávit de $1.994 millones en 2023, con estimación de $6.256 millones en 2025, reflejando mejoras en la competitividad de Ecuador.

“El crecimiento de las exportaciones se ha visto impulsado por un aumento notable en los destinos internacionales, con las exportaciones hacia la Unión Europea y Estados Unidos creciendo un 68% y un 52%, respectivamente”, destacó el ministerio.

Turismo en Ecuador impulsa economía y empleo

El sector turístico registra un dinamismo histórico. En septiembre de 2025, las ventas acumuladas alcanzaron $4,9 mil millones, con proyección de $7,2 mil millones para fin de año, lo que significa un incremento del 12,8% respecto a 2023.

La cantidad de establecimientos turísticos creció un 47 %, pasando de 21.254 a 31.279, consolidando la recuperación del sector.

Financiamiento fortalece turismo

El Ministerio informó que se otorgaron 700 créditos turísticos por $13 millones, en comparación con 381 créditos por $7 millones en 2023.
“Este acceso a financiamiento es fundamental para impulsar nuevos proyectos y consolidar la recuperación del sector”, concluyó la cartera de Estado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO