Exportaciones no petroleras de Ecuador crecen 17% en 2025 y superan los USD 29.000 millones

Las exportaciones no petroleras de Ecuador registraron un crecimiento del 17% en 2025, según datos oficiales del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Este desempeño permitió alcanzar USD 29.073 millones entre enero y diciembre, frente a los USD 24.849 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

El incremento confirma una mayor diversificación productiva y fortalece la presencia del país en mercados internacionales. Además, el resultado refleja una recuperación sostenida del comercio exterior, con mayor demanda de bienes ecuatorianos no vinculados al petróleo.

Exportaciones no petroleras de Ecuador: Unión Europea lidera destinos

Entre enero y octubre, la Unión Europea se consolidó como el principal destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, al concentrar 24% del total exportado.

Este bloque económico mantuvo una demanda sólida, especialmente de alimentos procesados y productos agrícolas de alto valor.

A continuación se ubicaron Estados Unidos, China, Rusia y Colombia, mercados que mostraron crecimientos sostenidos durante 2025.

Según el Ministerio de Producción, el avance respondió principalmente al dinamismo de enlatados de pescado, extractos y aceites vegetales, además de productos frescos.

Estados Unidos destacó con un incremento del 30%, al pasar de USD 5.043 millones en 2024 a USD 6.541 millones en 2025. Este desempeño consolida al mercado estadounidense como uno de los principales motores del crecimiento de las exportaciones no petroleras de Ecuador.

China impulsa el crecimiento gracias al camarón ecuatoriano

China registró un crecimiento del 11% en las importaciones de productos ecuatorianos, alcanzando USD 4.674 millones entre enero y octubre. El repunte respondió a la recuperación del mercado del camarón, tras superar restricciones sanitarias que afectaron periodos anteriores.

Magaly Caicedo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, señaló días atrás que “el camarón es uno de los productos ecuatorianos estrella que llegan al gigante asiático”.

El reconocimiento se evidenció en la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE), donde el producto ganó visibilidad.

A la oferta exportable se sumaron pitahaya, banano y madera de balas, esta última utilizada en proyectos de energía eólica para aerogeneradores de parques de energía limpia.

La diversificación fortaleció la relación comercial entre ambos países.

Rusia, Colombia y Malasia amplían la presencia ecuatoriana

Rusia incrementó sus importaciones desde Ecuador en 15%, alcanzando USD 850 millones, impulsadas por banano, camarón y flores. Este mercado se consolidó como un destino relevante para productos agroindustriales.

Colombia registró un crecimiento del 4,7%, con exportaciones que sumaron USD 715 millones durante 2025. El comercio bilateral mantuvo una evolución estable, con oportunidades de expansión regional.

Malasia sobresalió con un aumento del 28%, al pasar de USD 609 millones en 2024 a USD 780 millones en 2025. Este resultado evidencia la apertura de nuevos mercados asiáticos para la producción ecuatoriana.

Productos estrella impulsan las exportaciones no petroleras de Ecuador

El Ministerio de Producción informó que camarón, banano, cacao y pitahaya lideraron las exportaciones no petroleras de Ecuador durante 2025. Estos productos consolidaron su posicionamiento internacional gracias a calidad, volumen y demanda sostenida.

El camarón alcanzó USD 8.400 millones en 2025, frente a USD 6.992 millones en 2024, lo que representa un incremento del 20%. Este producto se mantuvo como el principal rubro exportador no petrolero del país.

El banano pasó de USD 3.656 millones a USD 4.033 millones, con un crecimiento del 10%. Mientras tanto, el cacao subió de USD 3.351 millones a USD 4.003 millones, lo que significó un aumento del 19%.

En el caso de la pitahaya, las exportaciones crecieron de USD 207 millones en 2024 a USD 318 millones en 2025, consolidando su expansión en mercados internacionales.

Balanza comercial no petrolera alcanza superávit histórico

La balanza comercial no petrolera alcanzó USD 3.987 millones, superando el nivel registrado en 2024, según el Ministerio de Producción. Este indicador muestra que Ecuador exportó más de lo que importó, sin considerar petróleo y derivados.

El resultado refleja una mayor competitividad del país fuera del sector petrolero. Además, evidencia un mejor posicionamiento de los productos ecuatorianos, una reducción de la dependencia del crudo y un avance en la diversificación económica.