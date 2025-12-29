COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Producción

Exportaciones no petroleras de Ecuador crecen 17% en 2025 y superan los USD 29.000 millones

El comercio exterior ecuatoriano marca un hito en 2025. Las exportaciones no petroleras crecieron 17% y consolidaron nuevos mercados estratégicos, impulsadas por productos como camarón, banano y cacao.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Exportaciones no petroleras de Ecuador crecen 17 % en 2025.
Ecuador logró récord en exportaciones no petroleras y fortaleció su balanza comercial en 2025.
Exportaciones no petroleras de Ecuador crecen 17 % en 2025.
Ecuador logró récord en exportaciones no petroleras y fortaleció su balanza comercial en 2025.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las exportaciones no petroleras de Ecuador registraron un crecimiento del 17% en 2025, según datos oficiales del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Este desempeño permitió alcanzar USD 29.073 millones entre enero y diciembre, frente a los USD 24.849 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

El incremento confirma una mayor diversificación productiva y fortalece la presencia del país en mercados internacionales. Además, el resultado refleja una recuperación sostenida del comercio exterior, con mayor demanda de bienes ecuatorianos no vinculados al petróleo.

Exportaciones no petroleras de Ecuador: Unión Europea lidera destinos

Entre enero y octubre, la Unión Europea se consolidó como el principal destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, al concentrar 24% del total exportado.

Este bloque económico mantuvo una demanda sólida, especialmente de alimentos procesados y productos agrícolas de alto valor.

A continuación se ubicaron Estados Unidos, China, Rusia y Colombia, mercados que mostraron crecimientos sostenidos durante 2025.

Según el Ministerio de Producción, el avance respondió principalmente al dinamismo de enlatados de pescado, extractos y aceites vegetales, además de productos frescos.

Estados Unidos destacó con un incremento del 30%, al pasar de USD 5.043 millones en 2024 a USD 6.541 millones en 2025. Este desempeño consolida al mercado estadounidense como uno de los principales motores del crecimiento de las exportaciones no petroleras de Ecuador.

China impulsa el crecimiento gracias al camarón ecuatoriano

China registró un crecimiento del 11% en las importaciones de productos ecuatorianos, alcanzando USD 4.674 millones entre enero y octubre. El repunte respondió a la recuperación del mercado del camarón, tras superar restricciones sanitarias que afectaron periodos anteriores.

Magaly Caicedo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, señaló días atrás que “el camarón es uno de los productos ecuatorianos estrella que llegan al gigante asiático”.

El reconocimiento se evidenció en la Feria Internacional de Importaciones de China (CIIE), donde el producto ganó visibilidad.

A la oferta exportable se sumaron pitahaya, banano y madera de balas, esta última utilizada en proyectos de energía eólica para aerogeneradores de parques de energía limpia.

La diversificación fortaleció la relación comercial entre ambos países.

Rusia, Colombia y Malasia amplían la presencia ecuatoriana

Rusia incrementó sus importaciones desde Ecuador en 15%, alcanzando USD 850 millones, impulsadas por banano, camarón y flores. Este mercado se consolidó como un destino relevante para productos agroindustriales.

Colombia registró un crecimiento del 4,7%, con exportaciones que sumaron USD 715 millones durante 2025. El comercio bilateral mantuvo una evolución estable, con oportunidades de expansión regional.

Malasia sobresalió con un aumento del 28%, al pasar de USD 609 millones en 2024 a USD 780 millones en 2025. Este resultado evidencia la apertura de nuevos mercados asiáticos para la producción ecuatoriana.

Productos estrella impulsan las exportaciones no petroleras de Ecuador

El Ministerio de Producción informó que camarón, banano, cacao y pitahaya lideraron las exportaciones no petroleras de Ecuador durante 2025. Estos productos consolidaron su posicionamiento internacional gracias a calidad, volumen y demanda sostenida.

El camarón alcanzó USD 8.400 millones en 2025, frente a USD 6.992 millones en 2024, lo que representa un incremento del 20%. Este producto se mantuvo como el principal rubro exportador no petrolero del país.

El banano pasó de USD 3.656 millones a USD 4.033 millones, con un crecimiento del 10%. Mientras tanto, el cacao subió de USD 3.351 millones a USD 4.003 millones, lo que significó un aumento del 19%.

En el caso de la pitahaya, las exportaciones crecieron de USD 207 millones en 2024 a USD 318 millones en 2025, consolidando su expansión en mercados internacionales.

Balanza comercial no petrolera alcanza superávit histórico

La balanza comercial no petrolera alcanzó USD 3.987 millones, superando el nivel registrado en 2024, según el Ministerio de Producción. Este indicador muestra que Ecuador exportó más de lo que importó, sin considerar petróleo y derivados.

El resultado refleja una mayor competitividad del país fuera del sector petrolero. Además, evidencia un mejor posicionamiento de los productos ecuatorianos, una reducción de la dependencia del crudo y un avance en la diversificación económica.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detuvo a un hombre por defraudación tributaria con perjuicio superior a 9 millones de dólares

Donald Trump afirma diálogo reciente con Nicolás Maduro sin avances en tensiones bilaterales

Estados Unidos destruyó embarcación con droga en el Pacífico Oriental durante operativo conjunto

Alrededor de 50 policías llegarán a Puerto López para reforzar seguridad tras ola de violencia

Ecuador demanda a Progen en Estados Unidos por fraude en contratos energéticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detuvo a un hombre por defraudación tributaria con perjuicio superior a 9 millones de dólares

Donald Trump afirma diálogo reciente con Nicolás Maduro sin avances en tensiones bilaterales

Estados Unidos destruyó embarcación con droga en el Pacífico Oriental durante operativo conjunto

Alrededor de 50 policías llegarán a Puerto López para reforzar seguridad tras ola de violencia

Ecuador demanda a Progen en Estados Unidos por fraude en contratos energéticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía detuvo a un hombre por defraudación tributaria con perjuicio superior a 9 millones de dólares

Donald Trump afirma diálogo reciente con Nicolás Maduro sin avances en tensiones bilaterales

Estados Unidos destruyó embarcación con droga en el Pacífico Oriental durante operativo conjunto

Alrededor de 50 policías llegarán a Puerto López para reforzar seguridad tras ola de violencia

Ecuador demanda a Progen en Estados Unidos por fraude en contratos energéticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO