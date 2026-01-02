Exportaciones no petroleras de Ecuador crecerán 10 % y llegarán a USD 31.867 millones en 2026

Ecuador apunta a consolidar su inserción internacional en 2026 con un crecimiento sostenido del sector exportador no petrolero. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI) proyecta exportaciones por USD 31.867 millones, lo que representa un incremento del 10 % frente a 2025.

Además, la proyección parte de un cierre estimado de 2025 en USD 29.073 millones, equivalente a un crecimiento anual del 17 %, en un contexto de mayor apertura comercial.

Asimismo, la cartera de Estado explica que este desempeño responde a la eliminación de la sobretasa del 15 % aplicada por Estados Unidos a productos ecuatorianos. Paralelamente, el Gobierno impulsa políticas para fortalecer la oferta exportable, diversificar mercados y atraer inversión extranjera.

De igual forma, la estrategia prioriza mejorar la competitividad productiva y consolidar al turismo como eje clave del desarrollo económico.

Exportaciones no petroleras Ecuador: superávit histórico y crecimiento sostenido del comercio exterior

En retrospectiva, el MPCEI presentó un balance positivo de 2025, marcado por resultados macroeconómicos sólidos. Entre enero y octubre de 2025, la balanza comercial no petrolera registró un superávit de USD 3.987 millones, con un crecimiento del 48 % frente al mismo periodo de 2024.

Este resultado superó el saldo alcanzado en todo el año anterior y evidenció una estructura de comercio exterior más robusta y diversificada.

Sobre el cierre de 2025, el ministerio sostuvo que “esta evolución responde a una tendencia sostenida: en 2023 las exportaciones crecieron 5 % (USD 22.175 millones), en 2024 aumentaron 12 % (USD 24.849 millones) y en 2025 se prevé consolidar un 17 %, reflejando una economía más abierta, diversificada y competitiva”.

Más de 12.000 actores y cooperación técnica

Durante 2025, el fortalecimiento productivo avanzó con la participación de más de 12.000 actores en espacios de comercialización. A esto se sumó la formación de cerca de 30.000 unidades productivas y la entrega de 10.191 asistencias técnicas especializadas.

Estas acciones buscaron elevar la productividad, mejorar estándares y fortalecer la competitividad empresarial.

En materia de formalización, el Gobierno gestionó 2.590 inscripciones en el Registro Único Artesanal y 17.541 en el Registro Único de Mipymes. Además, se registraron 2.519 emprendimientos en el Registro Nacional correspondiente.

Complementariamente, la transformación digital avanzó con el Convenio Chequeo Digital y los eventos Pymes Ecuador, que alcanzaron 338.060 visitas.

Acuerdos comerciales y 15 negociaciones en marcha

En comercio exterior, Ecuador concretó la firma del acuerdo comercial con Corea del Sur, ampliando el acceso preferencial a una de las economías más dinámicas de Asia. Asimismo, suscribió el Tratado Bilateral de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos, fortaleciendo la confianza para la inversión extranjera directa.

Además, el Joint Statement con Estados Unidos permitió mantener un canal estratégico con el principal socio comercial del país.

Actualmente, el MPCEI mantiene 15 procesos de negociación de tratados comerciales y de inversiones con países como Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Brasil, Argentina y Turquía.

En paralelo, el Comex aprobó 17 resoluciones de política comercial orientadas a fortalecer la producción nacional y la sostenibilidad ambiental.

Turismo aportó USD 918 millones y generó más de 558.000 empleos

En turismo, entre enero y noviembre de 2025, Ecuador registró 1,2 millones de llegadas de visitantes no residentes, con un crecimiento del 8,4 % frente a 2024. Estados Unidos lideró los mercados emisores, seguido de Colombia, España, Perú y Canadá.

Durante el primer semestre, el turismo receptor generó USD 918 millones en divisas, con un crecimiento del 8,9 %.

Por otro lado, las ventas netas del sector superaron los USD 5.425 millones entre enero y octubre, mientras que al tercer trimestre se generaron más de 558.000 empleos.

Adicionalmente, el turismo interno impulsó 7,8 millones de desplazamientos y un gasto de USD 504 millones, consolidando al sector como uno de los principales motores no petroleros.