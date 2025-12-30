Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja, a los 94 años

Cecilia Giménez, autora de la restauración de la pintura mural Ecce Homo en una iglesia de Borja, en el norte de España, falleció a los 94 años, según confirmó el alcalde Eduardo Arilla, en un hecho que vuelve a situar en la agenda cultural el fenómeno iniciado en 2012.

El fallecimiento fue confirmado por el alcalde de Borja, Eduardo Arilla, quien informó que la localidad perdió a una vecina “muy querida”. Las autoridades locales señalaron que Giménez residía en el municipio y que su deceso se produjo de manera natural.

El Ecce Homo de Borja pasó inadvertido durante décadas hasta que la intervención realizada por Giménez en 2012 fue difundida por medios de comunicación. A partir de entonces, la imagen se convirtió en un fenómeno global, con amplia circulación en prensa internacional y redes sociales.

Borja, una localidad de alrededor de 5.000 habitantes situada en la comunidad autónoma de Aragón, comenzó a recibir visitantes interesados en conocer la pintura ubicada en el Santuario de Misericordia.

La restauración y su impacto internacional

Giménez, aficionada a la pintura, decidió intervenir el mural al observar el deterioro que presentaba la obra original. La restauración alteró significativamente la imagen, lo que generó reacciones diversas, desde críticas técnicas hasta expresiones de humor.

La difusión del resultado provocó una viralización sin precedentes. La imagen fue reproducida en distintos formatos y contextos culturales, incluidos memes y referencias en eventos populares. Al mismo tiempo, surgieron muestras de apoyo a la autora, entonces una mujer octogenaria.

Con el paso del tiempo, el fenómeno derivó en un incremento sostenido del turismo. De acuerdo con datos municipales, al cumplirse una década de la restauración, Borja recibía más de 10.000 visitantes al año, cifra que con el tiempo superó los 200.000 visitantes acumulados.

Repercusiones culturales y académicas

El caso del Ecce Homo trascendió el ámbito local y fue objeto de análisis académico y artístico. La restauración inspiró el cortometraje documental ‘Mis Ecce Homos’, dirigido por Marco Rosatto, desarrollado a partir de un trabajo universitario en Humanidades.

Asimismo, el episodio fue el germen de la ópera ‘Behold the Man’, con libreto del estadounidense Andrew Flack y composición y dirección artística de Paul Fowler, estrenada en el Evelyn Smith Music Theatre de la Arizona State University, en Estados Unidos.

Estas producciones ampliaron la proyección internacional del caso y consolidaron al Ecce Homo de Borja como un referente cultural contemporáneo.

Borja y el legado del Ecce Homo

La intervención de Giménez colocó a Borja en el mapa del turismo internacional, con efectos económicos y de visibilidad para la localidad. Las autoridades locales implementaron medidas de gestión para ordenar las visitas y preservar el espacio.

Con la muerte de Cecilia Giménez, el municipio recuerda a la mujer cuya actuación, realizada con el propósito de conservar una obra deteriorada, desencadenó uno de los episodios culturales más difundidos de la España reciente.

El Ayuntamiento indicó que continuará preservando el espacio y difundiendo información sobre la obra, cuyo recorrido histórico se ha convertido en parte del patrimonio contemporáneo de Borja.