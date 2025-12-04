Fallece ciudadano alcanzado por proyectil mientras acompañaba un sepelio en Jujan

Un hombre identificado como Jonathan David Mayorga Marshall, de 33 años, murió este miércoles en Jujan, provincia de Guayas, después de recibir una bala perdida mientras acompañaba un cortejo fúnebre en dirección al cementerio local, según informó la Policía Nacional, que investiga el origen del disparo.

Tragedia en medio del cortejo fúnebre

El hecho ocurrió cuando el cortejo avanzaba por una de las vías principales de Jujan. De acuerdo con el informe policial, Mayorga caminaba junto al féretro en medio del tumulto de familiares, amigos y vecinos que despedían al fallecido. Fue en ese trayecto cuando un proyectil impactó su pierna izquierda, provocando que cayera al suelo.

Las personas que se encontraban en el cortejo alertaron de inmediato del incidente y trataron de socorrer a la víctima. La confusión creció entre los asistentes, quienes inicialmente desconocían la procedencia del disparo, ocurrido en plena vía pública y en un contexto multitudinario.

Según los primeros reportes, no se registraba ningún altercado visible en los alrededores en el momento del impacto. La Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar si el proyectil provino de un enfrentamiento cercano, un disparo al aire o alguna situación asociada a actividades delictivas en la zona.

Traslado urgente al hospital de Jujan

Minutos después del suceso, los familiares y allegados trasladaron a Jonathan Mayorga al hospital Martín Icaza de Babahoyo, ubicado en la provincia de Los Ríos, en un intento por salvarle la vida. Los médicos de turno confirmaron que la víctima llegó con una herida de arma de fuego y que, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, se verificó su fallecimiento.

El deceso generó conmoción entre los acompañantes del cortejo fúnebre y entre la familia, que aseguró a las autoridades que Mayorga no tenía relación con el fallecido, más allá de acompañar el acto por respeto y solidaridad. Su presencia en el sepelio respondía únicamente al deseo de acompañar a conocidos del sector.

Durante el procedimiento médico se constató que la lesión había comprometido vasos sanguíneos importantes, lo que habría provocado un sangrado severo. El hospital notificó el hecho a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

Investigación y procedimiento fiscal

El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue del Cementerio General de Babahoyo, donde se realizará la autopsia de ley para establecer las causas exactas del fallecimiento.

La Policía Nacional ejecutó el protocolo de verificación en la zona del incidente y tomó versiones de testigos que participaron en el cortejo. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre posibles sospechosos ni se ha confirmado la presencia de enfrentamientos armados cerca del sitio del suceso. (12)