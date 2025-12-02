Fallece el cantante ecuatoriano Anthony Morocho en un accidente de tránsito en Chimborazo

El domingo 30 de noviembre de 2025, en el sector Cochapamba de la vía E-35, en el cantón Guano (provincia de Chimborazo), el artista ecuatoriano Anthony Morocho falleció luego de un choque frontal entre dos camiones, en un accidente aún bajo investigación; su muerte enluta al mundo de la música popular.

Detalles del accidente y confirmación de la muerte

El siniestro se registró aproximadamente a las 07h30 en la vía de ingreso a Guano, en el sector Cochapamba, cuando dos vehículos pesados —un camión Mitsubishi blanco con placas de Pichincha y un camión Nissan de color café— colisionaron de frente.

Los equipos de rescate del ECU-911, Policía Nacional, ambulancias de Panavial y Bomberos acudieron de emergencia ante la alerta recibida. En el lugar del accidente las autoridades confirmaron la colisión y la existencia de una víctima mortal.

Tras la evaluación de los hechos, se determinó que la víctima era el cantante. Su cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Riobamba mientras se coordinaban los trámites para su entrega a familiares.

Las causas exactas del accidente aún son materia de investigación por parte de la Fiscalía de Chimborazo y el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT). Hasta el momento, los conductores no han sido localizados.

Quién era Anthony Morocho

Anthony Morocho, nombre completo Anthony Uriel Morocho Fajardo, era un cantante, bailarín y coreógrafo de música popular. Fue identificado con los apelativos “Príncipe del Popular Pop” y “Justin Bieber ecuatoriano”, por su estilo, carisma y cercanía con el público.

Nacido en Loja, Morocho mostró desde joven su inclinación por las artes, participando en presentaciones escolares y concursos. Inició su carrera como bailarín en el cuerpo de baile de la cantante Patty Ray, con quien compartió escenarios, antes de emprender su camino como solista.

En su trayectoria, el artista formó parte de la nueva generación de intérpretes de música “chicha” y “popular pop” del Ecuador. Su agenda incluía actuaciones constantes en barrios, festivales y eventos culturales en distintas provincias.

Entre sus canciones destacadas figuraban títulos como Te Amo, Huerfanito Soy, Amigo Amigo y Hoy Tengo Ganas de Ti. Su trabajo le dio una creciente popularidad, especialmente en su nicho musical.

Reacciones y repercusiones

La noticia del fallecimiento de Morocho generó una ola de conmoción en el medio artístico y en redes sociales. Colegas, seguidores y familiares expresaron su dolor y solidaridad tras la confirmación de su muerte.

Patty Ray, amiga y colega de Morocho lamentó la pérdida y destacó su cercanía con el cantante. En declaraciones compartidas en redes sociales, comentó que había conversado con Morocho días antes del accidente.

En las próximas horas se realizará su sepelio, según dieron a conocer sus familiares.