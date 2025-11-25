COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Televisión

Fallece Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y voz de Samantha Jones en Sex and the City

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en Instagram.
Muere a los 65 años la actriz de doblaje Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, tras accidente doméstico. FOTO: agenciamexico (Instagram).
El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La actriz de doblaje y locutora mexicana Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez y reconocida por ser la voz en español de Samantha Jones en las primeras tres temporadas de Sex and the City, falleció este lunes 24 de noviembre de 2025 a los 65 años, víctima de un accidente doméstico en su hogar.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en Instagram: “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”. La periodista Chamonic fue la primera en reportar el deceso, ocurrido alrededor de las 7:00 de la mañana, información que fue corroborada posteriormente por la propia ANDI.

Trayectoria profesional

Nacida en octubre de 1960 en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Gabriela Michel destacó como una de las voces más emblemáticas del doblaje mexicano. Además de interpretar a Samantha Jones (personaje de Kim Cattrall) en Sex and the City, prestó su voz a la Reina Clarion en la saga animada de Tinker Bell, a Donna Hynde en Cuentos que no son cuento, a Maggie Wheeler en Juego de Gemelas y a personajes de clásicos Disney como La Bella Durmiente y La Cenicienta.

Su trabajo también abarcó series infantiles como Princesita Sofía y A todo ritmo, así como el anime Neon Genesis Evangelion. Durante varios años fue la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En televisión participó como actriz en telenovelas como Amor en silencio y en episodios de Mujer, casos de la vida real.

Vida familiar

Gabriela Michel mantuvo un matrimonio breve con el actor y comediante Eugenio Derbez entre 1986 y 1987, del cual nació su primogénita Aislinn Derbez. Posteriormente formó familia con el presentador Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus hijas Michelle y Chiara.

Fuentes cercanas destacan que mantenía una relación muy cercana con sus tres hijas y que acompañó activamente a Aislinn en momentos importantes, como su boda con Mauricio Ochmann en 2016 y el nacimiento de su nieta Kailani. Al cierre de esta nota, ni Aislinn Derbez ni Eugenio Derbez —quien se encuentra en Nueva York por la ceremonia de los Premios Emmy Internacional 2025, donde está nominado por la serie Y llegaron de noche— se han pronunciado públicamente sobre el fallecimiento.

Personas allegadas indicaron que este mismo lunes 24 de noviembre se realizaría la ceremonia de velación. Medios como TV y Novelas, Univisión y People en Español replicaron la noticia, resaltando tanto su legado profesional como su rol como madre.

