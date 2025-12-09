Fallece Jorge Martínez, líder del grupo español Ilegales, a solo tres meses de su diagnóstico de cáncer

Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y fundador de la banda española Ilegales, falleció este martes 9 de diciembre de 2025 en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo, España.

Su deceso se dio a los 70 años de edad, debido a un cáncer de páncreas que avanzó rápidamente tras su diagnóstico en septiembre, lo que obligó a cancelar 20 conciertos de la gira promocional de su último álbum.

El grupo Ilegales anunció su fallecimiento

La banda Ilegales emitió un comunicado oficial en redes sociales confirmando el deceso, este martes. “Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de Jorge Martínez, líder de Ilegales, tras varios meses luchando contra un cáncer”, se indicó.

“Se va una figura imprescindible del rock en español, pero su música y actitud seguirán siempre con nosotros. En estos momentos tan duros para su familia y amigos, rogamos compresión y respeto para poder despedirlo en la intimidad”, continuó el comunicado.

El texto finalizó diciendo: “Su legado seguirá resonando siempre. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz”.

Durante las últimas dos semanas, Martínez estuvo hospitalizado y recibiendo tratamiento paliativo por dolores intensos, se informó.

No pudo volver a los escenarios

El diagnóstico de cáncer del líder de Ilegales se hizo público en septiembre pasado, cuando el grupo canceló una veintena de conciertos. “Hace unos días ya nos vimos obligados a suspender un concierto por motivos de salud de Jorge Martínez, vocalista y líder de la banda. En esta ocasión, Jorge ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica que le impedirá estar disponible para la cita de este domingo”, informó el grupo el 10 de septiembre anterior.

El grupo presentaba su disco de 2025, Joven y arrogante, y confiaba en reanudar la gira después de la recuperación de Martínez. Sin embargo, el cáncer de páncreas avanzó más rápido de lo previsto.

Durante sus últimas semanas, agobiado por dolores intenso, el cantante indicó “no quiero vivir esta parte de mi vida”.

Se conoció que sus compañeros de banda y amigos lo acompañaron durante este proceso. Roberto Nicieza, exbatería de Australian Blonde, lo acompañó la última noche y contó que él pensó en música hasta el final.

Jorge Martínez, líder de Ilegales e ícono del rock en español

Jorge Martínez (Avilés, 28 de abril de 1955 – Oviedo, 9 de diciembre de 2025) fue el fundador, guitarrista, vocalista y único miembro fijo de Ilegales, una de las bandas más influyentes del rock español de las últimas cuatro décadas.

Desde su creación en 1977 en Asturias, Ilegales irrumpió en la Movida con un sonido crudo que mezclaba punk, rockabilly, hard rock y letras irreverentes y críticas.

Canciones como ‘Hola monstruo’, ‘Tiempos nuevos, tiempos salvajes’, ‘Soy un macarra’, ‘Destruye’ o ‘Rebelde (con causa)’ se convirtieron en himnos generacionales y definieron la actitud contestataria del rock español de los 80.

Con más de 15 álbumes de estudio, Jorge Martínez mantuvo la banda viva a través de separaciones, regresos y cambios de formación, siempre con su figura alta (1,90 m), voz grave y guitarra afilada como sello. Su último disco, Joven y arrogante (2025), reafirmaba su vitalidad creativa.