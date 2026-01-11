Familiares de estudiantes ahogados piden identificar a responsables de la tragedia; la búsqueda continúa

Tras la desaparición de dos jóvenes universitarios, las labores de rescate se intensificaron desde las primeras horas de este sábado en las aguas de la represa Río Grande de Chone.

Buzos del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía y unidades del Cuerpo de Bomberos de Chone revisan el embalse para localizar a Jostyn Aaron Zambrano Zambrano (23) y Jean Carlos Mantuano Cedeño (27).

Ambos desaparecieron en el agua la tarde del viernes tras el volcamiento de la canoa en la que se dirigían a realizar prácticas académicas.

Accidente deja dos estudiantes universitarios desaparecidos

El hecho se registró cuando una canoa que transportaba a aproximadamente 40 estudiantes de la carrera de Agronomía de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) se viró en el embalse.

El grupo tenía como destino la Finca La Pino, un centro experimental de investigación propiedad de la institución educativa.

Según testigos y sobrevivientes, la tragedia se desencadenó por una mezcla de sobrecarga y desesperación. Al sentir que la nave perdía estabilidad, varios alumnos se lanzaron al agua, lo que terminó por volcar la canoa.

Dos vidas truncadas y dolor

Entre los desaparecidos está Joztyn Zambrano, estudiante de octavo semestre y residente de la zona de Buen Viento, en la vía Tosagua – Rocafuerte. La noticia ha causado conmoción, ya que el joven deja a su esposa con tres meses de embarazo.

Por otro lado, Jean Carlos Mantuano, conocido cariñosamente como “Chorry”, es recordado por su familia como un joven dedicado. Su padre, Jimmy Mantuano, relató con pesar que vio a su hijo por última vez cuando este visitaba a una tía en Chone, poco antes de partir hacia la que sería su última práctica universitaria.

Ayer, el ambiente en las orillas de la represa era de dolor e indignación. Los familiares de las víctimas denunciaron la ausencia de autoridades universitarias en el lugar del siniestro durante las primeras horas de búsqueda y anunciaron que emprenderán acciones legales para determinar responsabilidades.

Las circunstancias de la tragedia que cobró la vida de dos estudiantes universitarios

Farley Zambrano, jefe del Cuerpo de Bomberos de Chone, subrayó una carencia crítica en este tipo de transporte: la falta de chalecos salvavidas. “Es imperioso el uso de equipos de seguridad para evitar desgracias”, señaló.

Elvis Suárez, del comité vial de Río Grande, explicó que los estudiantes y habitantes de la zona se ven forzados a usar este transporte fluvial. Esto, debido al pésimo estado de las carreteras y puentes en sectores como Tigre y Monduque.

Para Suárez, existe una “responsabilidad compartida” entre la universidad por permitir el traslado en esas condiciones, el dueño de la embarcación y la Prefectura de Manabí por no garantizar vías terrestres seguras. (13).