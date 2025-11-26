COMUNIDAD POR USD 1
Familias de Montalvo rechazan vínculos criminales tras operativo militar en Los Beldacos

Habitantes de Montalvo protestaron por la detención de cinco vecinos tras un allanamiento militar. Los familiares afirman que los procesados son campesinos y no integrantes de grupos criminales.
Familiares y vecinos de cinco detenidos en Montalvo protestaron frente a la Gobernación de Los Ríos para negar presuntos vínculos delictivos señalados por militares tras un allanamiento.

Cinco habitantes del sector Los Beldacos, en Montalvo, fueron detenidos durante un allanamiento militar ejecutado la madrugada del martes, luego de que uniformados reportaran la incautación de armas, droga y combustible. Sus familiares y vecinos protestaron ese mismo día en Babahoyo, porque aseguran que los acusados son campesinos que trabajan la tierra y no forman parte de ningún grupo criminal.

Familias de los procesados rechazan los supuestos alias

Los allegados de los cinco procesados marcharon hasta la Gobernación de Los Ríos. Allí exigieron justicia y pidieron que se revise el reporte militar. Indicaron que los nombres difundidos por las Fuerzas Armadas no coinciden con la identidad real de los detenidos.

Afirmaron que los uniformados asignaron alias como “Shakira”, “Serrano”, “Veneno”, “Puma” y “Caporal” sin sustento. También insistieron en que los procesados se han dedicado a la agricultura durante décadas.

Varias personas repetían que esas familias laboran en el campo y sostienen a la comunidad. “Son gente trabajadora, no mafiosos”, expresó una de las manifestantes, quien afirmó que la zona vive de la producción agrícola.

Controversia por las evidencias incautadas

Según las Fuerzas Armadas, durante el operativo se incautaron 257 cargas explosivas, 90 gramos de cocaína, 101 gramos de marihuana, armas de fuego, 82 municiones, carabinas, más de una docena de cuchillos y un uniforme militar. También hallaron varios litros de combustible.

Los familiares rechazaron esos hallazgos porque creen que la droga y parte del material “fueron colocados” durante el operativo. Señalaron que el combustible pertenece a una habitante que vende gasolina en la zona rural para abastecer a productores y transportistas.

Afirmaron además que muchas familias del sector usan repetidoras para comunicarse en labores agrícolas. Consideraron exagerado que esas herramientas sean calificadas como insumos para actividades ilícitas.

Proceso judicial y medidas cautelares

Los detenidos fueron identificados como Ángel Manuel R., Denny P., Yamilex Mariuxi M., Joel Germán D. y Diego Armando D.. Tras la audiencia, el juez dispuso medidas cautelares, por lo que deberán presentarse semanalmente en la Fiscalía mientras avanza el proceso.

El reporte militar sostiene que los procesados pertenecerían a un grupo delictivo que operaría en varios cantones de Los Ríos. Señalan que ese grupo estaría vinculado con secuestros, sicariatos, extorsiones y contrabando de combustible.

Los manifestantes rechazaron esa versión porque, según ellos, los acusados no tienen antecedentes penales. Insisten en que los cinco procesados viven de la agricultura y participan en faenas comunitarias.

Mientras tanto, la investigación seguirá en marcha y la Fiscalía deberá contrastar las evidencias presentadas por los militares. El proceso buscará determinar responsabilidades y aclarar si existió o no la participación de los acusados en actividades ilícitas (5).

