Hace 6 meses
Famosos ecuatorianos celebraron la Navidad con mensajes de fe, gratitud y unión familiar

La Navidad en Ecuador también se vivió con fuerza en redes sociales, donde reconocidas figuras de la farándula y la televisión compartieron emotivos mensajes y postales cargadas de simbolismo, espiritualidad y cercanía con sus seguidores.
3 minutos de lectura
Famosos ecuatorianos como Mara Topic y Érika Vélez compartieron mensajes de fe y gratitud por Navidad.
Famosos ecuatorianos como Mara Topic y Érika Vélez compartieron mensajes de fe y gratitud por Navidad.

Redacción ED.

Redacción ED.

La Navidad de los famosos ecuatorianos quedó reflejada en Instagram a través de imágenes íntimas y palabras cargadas de significado. Durante las últimas horas, celebridades nacionales mostraron cómo vivieron esta fecha especial, combinando tradición, reflexión personal y unión familiar.

Las publicaciones se convirtieron en una ventana directa a sus celebraciones. Tonos cálidos, vestimenta en colores claros y escenarios iluminados reforzaron el ambiente festivo, transmitiendo mensajes de fe, gratitud y esperanza.

Érika Vélez y un mensaje de gratitud personal

La actriz manabita Érika Vélez compartió una postal junto a su árbol navideño, acompañada de un mensaje de introspección y agradecimiento por lo vivido durante el año. En su publicación expresó la felicidad de haber compartido momentos valiosos con personas especiales.

“Esta Navidad me miro al espejo y agradezco. Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento vivido”, escribió la artista, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Foto: IG erikavelez.

Navidad en familia para Gaby Díaz y Carlos Luis Andrade

La presentadora del programa matinal En Contacto, Gaby Díaz, publicó una fotografía familiar junto a sus hijos y su esposo, el también presentador manabita Carlos Luis Andrade, actual participante de MasterChef Celebrity Ecuador.

En la imagen, la familia aparece sonriente y rodeada del espíritu navideño. El mensaje fue breve, pero cercano: “¡Nuestra Navidad! ¡Se los quiere!”, acompañado de cientos de comentarios y muestras de cariño.

Foto: IG gabydiazaragon.

Mara Topic y un mensaje que cruzó fronteras

La Miss Universo Ecuador 2024, Mara Topic, también se sumó a las celebraciones con un mensaje cargado de sentimiento. “Feliz Navidad. Luz en el alma, paz en el corazón y gratitud infinita”, escribió la guayaquileña, quien compite actualmente en la tercera temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Asimismo, su publicación no pasó desapercibida y generó múltiples reacciones, entre ellas la de la reconocida actriz costarricense Maribel Guardia, quien le comentó: “Saludos amiga linda. Feliz Navidad para ti y tu familia”.

Foto: IG maratopic.

Navidad: Virginia Limongi y una postal llena de ternura

La presentadora Virginia Limongi, quien pasó las festividades en Manabí, enterneció a sus seguidores al compartir una fotografía junto a su pequeña hija y sus mascotas.

“De mi familia para la suya… feliz Navidad, amixes”, escribió la comunicadora, logrando una gran interacción entre sus más de 933.000 seguidores en Instagram.

Foto: IG virginialimongis.

Así, entre imágenes familiares, mensajes sinceros y palabras de esperanza, los famosos ecuatorianos demostraron que la Navidad también se celebra desde la cercanía y la conexión emocional, incluso a través de una pantalla.

