COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

La mexicana Fátima Bosch, coronada Miss Universo, alza la voz por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y denuncia ataques y mensajes de odio digital.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital.
Fátima Bosch, Miss Universo, enfatizó que su experiencia puede servir de inspiración para otras mujeres que han enfrentado violencia y calumnias. Foto: IG fatimaboschfdz.
Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital.
Fátima Bosch, Miss Universo, enfatizó que su experiencia puede servir de inspiración para otras mujeres que han enfrentado violencia y calumnias. Foto: IG fatimaboschfdz.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La mexicana Fátima Bosch, coronada como Miss Universo en Tailandia, decidió romper el silencio y enfrentar las fuertes críticas que ha recibido tras obtener la corona.

Algunos aseguraron que se trató de un fraude y que no merecía ganar, generando una ola de comentarios negativos que afectaron su estabilidad emocional y profesional.

Si bien Bosch se había mantenido al margen de la polémica, en las últimas horas aprovechó el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer para expresar su postura.

A través de publicaciones en las historias de Instagram, la mexicana compartió su experiencia personal y profesional frente a ataques que enfrenta diariamente en redes sociales.

Ataques y violencia digital contra Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Para sustentar sus declaraciones, Fátima Bosch mostró algunos mensajes que recibió, donde no solo la insultaban, sino que también le deseaban la muerte.

“Estos son algunos de los mensajes que he recibido en los últimos días. Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce”, señaló.

La Miss Universo se defendió como mujer y como reina de belleza, recordando que los ataques no definen quién es. “Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, agregó.

Violencia hacia las mujeres: más allá de lo físico

En un mensaje posterior, Fátima Bosch explicó que la violencia contra las mujeres no siempre se manifiesta de forma física, sino también mediante odio digital y campañas de difamación.

“Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, señaló.

Recalcó que su propósito no se apagará por insultos ni ataques. “Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, añadió.

Inspiración y mensaje de resiliencia

Fátima Bosch, Miss Universo, enfatizó que su experiencia puede servir de inspiración para otras mujeres que han enfrentado violencia y calumnias. “A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”, afirmó.

La reina de belleza prometió seguir utilizando su plataforma para visibilizar a las mujeres que sufren violencia. “No me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”, concluyó.

Agradecimiento a sus seguidores

Finalmente, Fátima Bosch agradeció a quienes la han apoyado y defendido durante su reinado. “A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene, me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola”, señaló.

Reafirmó su compromiso de defender los derechos de las mujeres y seguir luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por brillar.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario

Ecuador y Alemania fortalecen cooperación parlamentaria con agenda estratégica

Supremo de Brasil confirma 27 años de prisión para Jair Bolsonaro

El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

Exportaciones de Ecuador crecerán 17% y el turismo proyecta récord histórico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO