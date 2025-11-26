Fátima Bosch, Miss Universo, rompe el silencio ante ataques y violencia digital.

La mexicana Fátima Bosch, coronada como Miss Universo en Tailandia, decidió romper el silencio y enfrentar las fuertes críticas que ha recibido tras obtener la corona.

Algunos aseguraron que se trató de un fraude y que no merecía ganar, generando una ola de comentarios negativos que afectaron su estabilidad emocional y profesional.

Si bien Bosch se había mantenido al margen de la polémica, en las últimas horas aprovechó el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer para expresar su postura.

A través de publicaciones en las historias de Instagram, la mexicana compartió su experiencia personal y profesional frente a ataques que enfrenta diariamente en redes sociales.

Ataques y violencia digital contra Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Para sustentar sus declaraciones, Fátima Bosch mostró algunos mensajes que recibió, donde no solo la insultaban, sino que también le deseaban la muerte.

“Estos son algunos de los mensajes que he recibido en los últimos días. Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce”, señaló.

La Miss Universo se defendió como mujer y como reina de belleza, recordando que los ataques no definen quién es. “Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, agregó.

Violencia hacia las mujeres: más allá de lo físico

En un mensaje posterior, Fátima Bosch explicó que la violencia contra las mujeres no siempre se manifiesta de forma física, sino también mediante odio digital y campañas de difamación.

“Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, señaló.

Recalcó que su propósito no se apagará por insultos ni ataques. “Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, añadió.

Inspiración y mensaje de resiliencia

Fátima Bosch, Miss Universo, enfatizó que su experiencia puede servir de inspiración para otras mujeres que han enfrentado violencia y calumnias. “A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas”, afirmó.

La reina de belleza prometió seguir utilizando su plataforma para visibilizar a las mujeres que sufren violencia. “No me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”, concluyó.

Agradecimiento a sus seguidores

Finalmente, Fátima Bosch agradeció a quienes la han apoyado y defendido durante su reinado. “A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene, me impulsa. Su cariño me recuerda que no estoy sola”, señaló.

Reafirmó su compromiso de defender los derechos de las mujeres y seguir luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por brillar.