Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

FC Barcelona golea 5-0 al Athletic Club y clasifica a la final de la Supercopa de España 2026

FC Barcelona derrota 5-0 al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España y avanza a su cuarta final consecutiva.
2 minutos de lectura
FC Barcelona golea y clasifica a la final de la Supercopa de España.
FC Barcelona golea y clasifica a la final de la Supercopa de España.

El FC Barcelona derrotó por 5-0 al Athletic Club el 7 de enero de 2026 en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudí, en la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, clasificándose para la final donde enfrentará al ganador entre Atlético de Madrid y Real Madrid que se enfrentan este jueves a las 14h00.

Desarrollo de la primera parte

El encuentro comenzó con una ocasión para el Athletic en el minuto 2, con un remate desviado de Paredes tras córner.El Barcelona tomó el control y generó peligro con Raphinha y Roony Bardghji, quien suplió a Lamine Yamal en el extremo derecho.
En el minuto 22, Ferran Torres abrió el marcador con un disparo tras controlar el balón en el área.El 30′ trajo el segundo gol, obra de Fermín López, culminando un centro raso de Raphinha.Cuatro minutos después, en el 34′, Roony Bardghji anotó el tercero, con desvío involuntario de Unai Simón.El 38′ cerró la primera mitad con el cuarto, marcado por Raphinha tras desbordar por la banda.El Barcelona marcó cuatro goles en 16 minutos.

Segunda mitad y cierre del partido

En el minuto 52, Raphinha completó su doblete culminando una jugada colectiva, estableciendo el 5-0.El Athletic realizó un triple cambio en el 54′, pero no logró reaccionar.Hansi Flick introdujo a Lamine Yamal y Dani Olmo en el 72′.
El Athletic tuvo ocasiones aisladas, como un disparo de Unai Gómez que salió desviado y una doble intervención de Joan García ante Jauregizar en el 83′.El portero blaugrana mantuvo la portería a cero.

Supercopa de España

La Supercopa de España 2026 se disputa en formato de final four en Arabia Saudí, con semifinales los días 7 y 8 de enero, y final el 11 de enero.Barcelona, vigente campeón tras vencer al Real Madrid en 2025, busca su decimosexto título.
El equipo llega con una racha de victorias y lidera LaLiga.El Athletic, dirigido por Ernesto Valverde, no pudo inquietar significativamente.La otra semifinal enfrenta a Atlético de Madrid y Real Madrid el 8 de enero.El Barcelona espera rival para disputar la final en el mismo estadio.

