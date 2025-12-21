FC Barcelona vence 0-2 al Villarreal y mantiene el liderato de LaLiga con cuatro puntos de ventaja del Real Madrid

El FC Barcelona venció por 0-2 al Villarreal este domingo 21 de diciembre de 2025 en el Estadio de la Cerámica (Villarreal, España), correspondiente a la fecha 17 de LaLiga 2025-26. Lo hizo gracias a los tantos de Raphinha (12′, penalti) y Lamine Yamal (63′), un resultado que permite a los azulgranas conservar el liderato con 46 puntos, cuatro por encima del Real Madrid, y llegar al parón navideño como campeones de invierno.

Desarrollo del partido y momentos clave

El encuentro comenzó con dominio alterno. El Villarreal creó ocasiones claras en los primeros minutos, pero falló en la definición. A los 12 minutos, Raphinha provocó un penalti tras un recorte sobre Santi Comesaña y lo convirtió para adelantar al Barcelona (0-1). Poco después, el brasileño estrelló un balón en el larguero.

A los 39 minutos, el árbitro Javier Alberola Rojas expulsó a Renato Veiga por una falta sobre Lamine Yamal. La inferioridad numérica condicionó el planteamiento del Villarreal y facilitó el control del Barcelona en la segunda mitad.

Sentencia azulgrana y ocasiones locales

Tras el descanso, el Barcelona abrió el campo y generó peligro constante. A los 63 minutos, Lamine Yamal aprovechó un rebote en el área y definió con la pierna zurda para establecer el 0-2 definitivo. El Villarreal intentó reaccionar, pero Joan García realizó varias intervenciones clave bajo los palos.

En los minutos finales, el Barcelona introdujo a Marcus Rashford y Robert Lewandowski para administrar el resultado. El equipo local reclamó un penalti en una acción de Mikautadze que no fue sancionado.

Ubicación en la tabla de posiciones

Con este triunfo, el FC Barcelona suma 46 puntos tras 17 jornadas, ampliando su ventaja a cuatro puntos sobre el Real Madrid (42) y nueve sobre el Atlético de Madrid (37), ambos con un partido más disputado. El Villarreal se queda en la cuarta posición con 35 puntos, aunque con dos encuentros menos que los líderes.

El Barcelona extendió su racha a ocho victorias consecutivas en LaLiga, mientras que el Villarreal puso fin a su serie de seis triunfos seguidos en el torneo. Los azulgranas llegarán al parón navideño como campeones de invierno y retomarán la competición con el duelo ante el Espanyol y la Supercopa de España.

El Barcelona jugó sin Pedri por molestias, según confirmó el técnico Hansi Flick en la previa. Además, Jules Koundé abandonó el campo por una posible lesión. El Villarreal lamentó su falta de acierto en las áreas, factor que también influyó en sus eliminaciones recientes en Champions League y Copa del Rey.