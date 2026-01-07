FC Cincinnati finaliza acuerdo para adquirir a Bryan Ramírez desde Liga de Quito

El volante ecuatoriano Bryan Ramírez , de 25 años , fue transferido el 7 de enero de 2026 desde Liga de Quito al FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS), Estados Unidos, según fuentes especializadas como Laurel Pfahler, para reemplazar la salida de Luca Orellano.

Detalles de la transferencia

El acuerdo fue finalizado entre ambos clubes, con negociaciones avanzadas confirmadas por directivos de Liga de Quito y periodistas especializados. Ramírez afronta su primera experiencia en el fútbol extranjero. La cifra de la transferencia se maneja alrededor de los 3 millones de dólares , según reportes.

Estadísticas en Liga de Quito

Ramírez llegó a Liga de Quito en 2023 , procedente de Cumbayá FC. Inicialmente como lateral izquierdo, fue adelantado a extremo bajo la dirección de Pablo Sánchez (o entrenadores previos). Disputó 118 partidos oficiales, marcó 10 goles y registró 18 asistencias (o 17 en algunas fuentes).

Títulos conquistados

Con el club albo, obtuvo el bicampeonato de la LigaPro en 2023 y 2024 , la Copa Sudamericana 2023 y alcanzó semifinales de la Copa Libertadores 2025 . El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez , declaró: “Bryan Ramírez se va a la MLS, es una liga muy competitiva. Le deseo lo mejor, pero igualar la propuesta de Cincinnati era imposible. También había que considerar el deseo del jugador por crecer”.

Declaraciones del jugador

Ramírez expresó en entrevista con Johanna Calderón: “Este club me cambió la vida. No sé qué habría sido de mí si Liga de Quito no me hubiera abierto las puertas”. Sobre su nuevo club: “Cincinnati me mostró su proyecto desde el primer día y es una liga muy competitiva. Solo puedo levantar la mirada y agradecerle a Dios”.

Contexto del movimiento

El FC Cincinnati busca reforzar su plantel tras la salida de jugadores como Luca Orellano. Ramírez fue convocado a la selección ecuatoriana, aunque sin debut oficial. Liga de Quito pierde una pieza clave y deberá buscar reemplazo en el mercado de enero 2026.