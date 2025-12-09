Fechas confirmadas: Ricardo Arjona regresa con nuevo tour a Ecuador luego de cuatro años

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona regresará a Ecuador como parte de su nueva gira mundial ‘Lo que el Seco No Dijo’, una de las producciones más esperadas por sus seguidores.

El intérprete de éxitos como ‘Minutos’ y ‘Señora de las cuatro décadas’ volverá a pisar tierras ecuatorianas en 2026, luego de cuatro años. En 2022 ofreció conciertos en Guayaquil y Quito, entonces con su tour ‘Blanco y Negro’.

Ricardo Arjona dará dos conciertos en 2026

Ricardo Arjona se presentará el 6 de agosto de 2026 en el Estadio Atahualpa de Quito y el 8 de agosto en el Estadio Modelo de Guayaquil, dos shows que serán una experiencia inolvidable para el público ecuatoriano.

La gira resalta una vez más la vigencia e impacto de Arjona en la música latinoamericana, donde ha marcado a varias generaciones con sus letras y estilo inconfundible.

El artista presentará sus canciones más famosas como ‘Historias de taxi’, ‘Mujeres’, ‘El problema’, ‘Fuiste Tú’ y ‘Acompáñame a estar solo’.

Preventa y valore de las entradas

El anuncio y la producción de los conciertos en Ecuador están a cargo de Output. A través de un boletín de prensa se informó que la preventa exclusiva se llevará a cabo este 15 y 16 de diciembre, con tarjetas Banco Pichincha y Deuna. Iniciará a las 10h00.

Mientas que la venta general estará habilitada desde el 17 de diciembre a las 10h00 a través de los canales físicos y digitales Ticketshow.

Los costos de las entradas son los siguientes:

Para Quito: General $35,00, Vip $65,00, Fan $90,00, Palco $120,00, Cancha $140,00, Output box $190,00 y Arjona box $230,00.

Para Guayaquil: General $35,00, Vip $65,00, Fan $90,00, Cancha $140,00, Output box $190,00 y Arjona box $230,00.

Ricardo Arjona es un ícono de la música latinoamericana

Ricardo Arjona inició su carrera a finales de los 80 como baladista con discos como Déjame decir que te amo (1985) y Jesús, verbo no sustantivo (1988). Sin embargo, su consolidación llegó en los 90 con álbumes como Animal nocturno (1993), Historias (1994) y Si el norte fuera el sur (1996). Allí combinó pop-rock, trova, bolero y elementos centroamericanos con letras introspectivas, críticas sociales y metáforas complejas.

A partir de Galería Caribe (2000) y especialmente Santo pecado (2002), Adentro (2005, Grammy al Mejor Álbum Cantautor) y 5to piso (2008), se convirtió en el cantautor latino más influyente de su generación.

Temas como ‘Mujeres’, ‘Te conozco’, ‘El problema’ o ‘Fuiste tú’ alcanzaron éxito masivo, mientras abordaban machismo, desigualdad, amor adulto y política con ironía.

Su importancia radica en haber renovado la canción de autor en español, logrando ventas millonarias (más de 80 millones de discos) sin renunciar a la crítica social ni al lenguaje poético. Así se convirtió en referente de la identidad latinoamericana contemporánea y puente entre la trova tradicional y el pop global.