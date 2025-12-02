COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
FEF confirma elecciones presidenciales para marzo de 2026 tres meses antes del Mundial

La FEF oficializó este lunes que las elecciones para elegir presidente se realizarán en marzo de 2026, tres meses antes del Mundial, en medio de debate por posible reelección.
Redacción ED.

Redacción ED.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó que las elecciones para designar a su nuevo presidente se llevarán a cabo en marzo de 2026,. Es decir tres meses antes del inicio del Mundial 2026 que organizan Estados Unidos, México y Canadá. La decisión fue comunicada por el directorio del organismo con base en un reporte del periodista Sergio Basantes.

Francisco Egas, actual titular de la FEF, asumió el cargo por primera vez en 2019 y fue reelecto en 2022. Su eventual intención de buscar un tercer período ha generado controversia, ya que el directorio pretende acogerse a los estatutos de Conmebol y FIFA. Estos permiten hasta tres mandatos consecutivos bajo el principio de autonomía de las asociaciones miembro.

Sin embargo, la legislación ecuatoriana impone restricciones distintas. La Ley del Deporte y una sentencia reciente de la Corte Constitucional establecen que la autonomía deportiva no está por encima de la normativa nacional, lo que impediría extender el mandato más allá de los límites establecidos localmente.

Polémica jurídica en curso

Fuentes del directorio argumentan que los estatutos internacionales priman en materia electoral interna. Por su parte, juristas consultados por medios locales recuerdan que la Corte Constitucional ya resolvió en 2024 que las federaciones deben respetar el límite de dos períodos consecutivos cuando exista conflicto con la ley nacional.

Candidatos que suenan

Aunque aún no hay candidaturas oficiales, varios nombres circulan en el ambiente futbolístico ecuatoriano. Entre los más mencionados están José Francisco Cevallos, exministro del Deporte y expresidente de Barcelona SC; Esteban Paz, directivo de Leones FC; y Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE) y exdelantero de la Selección.

La convocatoria y el calendario de las elecciones se definirán en las próximas semanas por la Comisión Electoral de la FEF. Esto deberá ajustarse tanto a los estatutos internos como a los plazos que establezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su rol de veeduría.

Procesos electorales

Desde la reforma de estatutos de 2018, la FEF ha celebrado dos procesos electorales: 2019 (victoria de Egas) y 2022 (reelección de Egas). La elección de marzo de 2026 será la tercera en ocho años y coincidirá con el último tramo de preparación de la Selección ecuatoriana para el Mundial, lo que añade presión al nuevo liderazgo que asuma.

