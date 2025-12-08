FEF oficializa amistoso de Ecuador ante Países Bajos el 31 de marzo de 2026 en Ámsterdam

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó este lunes 8 de diciembre de 2025 el amistoso internacional que disputará la Selección de Ecuador ante Países Bajos el martes 31 de marzo de 2026 en Ámsterdam, como parte de la última ventana FIFA antes de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro será el primer rival europeo que enfrentará la Tri bajo la dirección técnica del argentino Sebastián Beccacece. Aunque el estadio y el horario exacto aún no están definidos, el presidente de la FEF, Francisco Egas, había adelantado tras el sorteo del Mundial que el partido se jugaría en la capital neerlandesa.

Amistoso de la Tri previo al Mundial 2026

Este será el cuarto enfrentamiento oficial entre ambas selecciones. El historial registra tres partidos previos: dos amistosos y uno en la fase de grupos del Mundial Catar 2022, donde Ecuador, entonces dirigido por Gustavo Alfaro, empató 1-1 con goles de Enner Valencia y Cody Gakpo. Los otros duelos fueron: Países Bajos 1-0 Ecuador en 2006 (gol de Dirk Kuyt) y otro empate 1-1 en 2014 (Jefferson Montero y Robin van Persie). Ecuador aún no ha conseguido vencer a los neerlandeses.

Segundo amistoso y planificación 2026

La FEF trabaja en la confirmación del segundo amistoso de la fecha FIFA de marzo, que según fuentes cercanas sería ante una selección africana, con Marruecos como principal candidata. El periodista Javier Ruiz reveló que conversó con Beccacece y el técnico argentino dejó claro que la Tri solo disputará dos partidos en marzo y ninguno en junio de 2026.

“Solo dos partidos, en junio nada. Quiere tener el grupo completo para trabajar para el Mundial”, explicó Ruiz, citando al seleccionador. La decisión prioriza concentraciones largas y trabajo táctico interno durante la ventana de junio, evitando el desgaste de los futbolistas al final de la temporada europea y sudamericana.

Ecuador en el Mundial 2026

El sorteo realizado el viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C. ubicó a Ecuador en el Grupo E junto a Alemania (cuatro veces campeona mundial), Costa de Marfil (actual campeona de África) y Curazao (debutante en Copas del Mundo).

El calendario de la Tri en la fase de grupos es el siguiente:

14 de junio de 2026 – Costa de Marfil vs. Ecuador – 18h00 – Lincoln Financial Field, Filadelfia

20 de junio de 2026 – Ecuador vs. Curazao – 19h00 – GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City

25 de junio de 2026 – Ecuador vs. Alemania – 15h00 – MetLife Stadium, Nueva Jersey

Será la segunda vez que Ecuador enfrente a Alemania en un Mundial, tras el duelo de 2006 (derrota 3-0 en la fase de grupos).

Con el amistoso ante Países Bajos ya oficializado y el segundo rival africano en vías de confirmación, la Selección Ecuatoriana cierra su preparación competitiva de alto nivel antes de concentrarse exclusivamente en el trabajo interno rumbo a la Copa del Mundo 2026.