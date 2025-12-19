FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), encabezada por su presidente Francisco Egas, entregó este viernes 19 de diciembre a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva.

La iniciativa, presentada junto al asambleísta Andrés Castillo, busca proteger a los deportistas, fortalecer la transparencia y combatir la manipulación de competiciones y las apuestas ilegales en el deporte ecuatoriano.

El acto contó con la presencia de Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, y miembros del Consejo de la FEF. La propuesta fue entregada formalmente para su tratamiento en la Asamblea Nacional.

Declaraciones de los impulsores

El asambleísta Andrés Castillo señaló: “En Ecuador, la ausencia de una normativa específica ha generado un escenario de vulnerabilidad institucional. Las entidades públicas y privadas carecen de herramientas claras para prevenir, detectar y sancionar la manipulación de competiciones”.

Por su parte, Francisco Egas manifestó: “Corremos el riesgo de que nuestro fútbol llegue a un estado terminal de enfermedad. Tenemos al crimen organizado y la mafia de las apuestas enquistados en el fútbol”. Además, añadió: “Más allá de los triunfos, nuestra responsabilidad es con los niños que sueñan con ser las leyendas del fútbol ecuatoriano”.

Objetivos principales de la ley

El proyecto busca:

Prevenir y sancionar la manipulación de resultados en el ámbito profesional y amateur, incorporando tipos penales claros y sanciones proporcionales.

Garantizar la ética y transparencia en federaciones, ligas y clubes mediante mecanismos de control interno y rendición de cuentas.

Regular las apuestas deportivas bajo criterios de legalidad, supervisión económica y prevención del lavado de activos.

Plataforma Nacional de Integridad Deportiva

La iniciativa propone la creación de una Plataforma Nacional de Integridad Deportiva que articule el trabajo del Ministerio del Deporte, Fiscalía, UAFE, Policía Nacional, organismos deportivos y operadores de apuestas legales.

Medidas de protección y educación

El proyecto incluye:

Educación y sensibilización a deportistas, árbitros, dirigentes y aficionados sobre los riesgos éticos, económicos y penales de la manipulación deportiva.

Protección efectiva a denunciantes e informantes, garantizando medidas de seguridad frente a posibles represalias.

La FEF destacó que la ley representa un paso clave para promover el juego limpio y proteger a quienes hacen posible el deporte en el país. La institución espera que la Asamblea Nacional trate el proyecto con urgencia para comenzar a controlar la problemática del amaño de partidos y las apuestas ilegales.