COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Ecuatorianos

Felipe Caicedo vuelve al Olímpico y recibe un homenaje que revive su legado en Lazio

Caicedo regresó al Estadio Olímpico como invitado especial de Lazio y recibió un homenaje cargado de emoción, aplausos y memoria colectiva antes del choque ante Napoli.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
felipe caicedp lazio
Entre 2017 y 2021, Caicedo disputó 136 partidos oficiales con Lazio y marcó 33 goles. Foto: X de Lazio.
felipe caicedp lazio
Entre 2017 y 2021, Caicedo disputó 136 partidos oficiales con Lazio y marcó 33 goles. Foto: X de Lazio.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Felipe Caicedo volvió a pisar el Estadio Olímpico de Roma y el tiempo pareció detenerse. La Lazio lo recibió como a uno de sus referentes recientes, minutos antes del partido ante Napoli por la Serie A.

El delantero ecuatoriano apareció en el césped con la camiseta ‘biancoceleste’. El gesto desató una ovación inmediata desde las tribunas.

La Curva Nord, barra brava del equipo italiano levantó cánticos y aplausos. El afecto fue unánime en las gradas por cada aplauso, grito y ovación hacia el delantero tricolor. Caicedo respondió con saludos y gestos de gratitud, visiblemente conmovido por el recibimiento.

El vínculo no es casual. Entre 2017 y 2021, Caicedo disputó 136 partidos oficiales con Lazio y marcó 33 goles, muchos de ellos decisivos. Su capacidad para resolver partidos en tramos finales lo convirtió en un nombre propio para la hinchada romana.

Caicedo es recordado en Lazio

Durante ese ciclo, el atacante fue parte de una etapa exitosa de la Lazio. Ganó dos Supercopas de Italia y una Coppa Italia, trofeos que consolidaron su estatus dentro del club.

“Estoy muy emocionado. Hacía tiempo que no estaba aquí y tengo recuerdos maravillosos”, dijo Caicedo en diálogo con Lazio Style, tras el homenaje previo al pitazo inicial.

El encuentro, sin embargo, no acompañó el clima festivo con la presencia de Caicedo. Napoli se impuso 0-2 y quedó a dos puntos del líder del campeonato, el Inter. El resultado pasó a segundo plano para el protagonista de la jornada.

Más allá del marcador, el regreso de ‘Felipao’ activó la memoria emocional del Olímpico. Los hinchas de Lazio celebraron su garra, su compromiso y una identidad que trascendió estadísticas.

Caicedo también habló de su retiro, que parece inminente tras su paso por el Barcelona SC. Explicó que la decisión llegó tras un golpe personal profundo. “Dejar el fútbol no fue fácil. Siento un dolor enorme, pero hay que mirar hacia adelante”, expresó.

La noche dejó una certeza. En Roma, Felipe Caicedo no es un exjugador más. Es parte de la historia reciente de la Lazio.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Maduro comparecerá el lunes a mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Manchester City falla ante el Chelsea del ausente Moisés Caicedo y el Liverpool sigue en zozobra

Felipe Caicedo vuelve al Olímpico y recibe un homenaje que revive su legado en Lazio

Willian Pacho regresa, gana con PSG y confirma su estatus de élite en Europa con reconocimiento

Gonzalo se viste de Mbappé y el Real Madrid arrolla al Betis antes de la Supercopa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Maduro comparecerá el lunes a mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Manchester City falla ante el Chelsea del ausente Moisés Caicedo y el Liverpool sigue en zozobra

Felipe Caicedo vuelve al Olímpico y recibe un homenaje que revive su legado en Lazio

Willian Pacho regresa, gana con PSG y confirma su estatus de élite en Europa con reconocimiento

Gonzalo se viste de Mbappé y el Real Madrid arrolla al Betis antes de la Supercopa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Maduro comparecerá el lunes a mediodía en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Manchester City falla ante el Chelsea del ausente Moisés Caicedo y el Liverpool sigue en zozobra

Willian Pacho regresa, gana con PSG y confirma su estatus de élite en Europa con reconocimiento

Gonzalo se viste de Mbappé y el Real Madrid arrolla al Betis antes de la Supercopa

Padre lleva consola de videojuegos a la sala de partos de un hospital de Las Vegas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO