Felipe Caicedo vuelve al Olímpico y recibe un homenaje que revive su legado en Lazio

Felipe Caicedo volvió a pisar el Estadio Olímpico de Roma y el tiempo pareció detenerse. La Lazio lo recibió como a uno de sus referentes recientes, minutos antes del partido ante Napoli por la Serie A.

El delantero ecuatoriano apareció en el césped con la camiseta ‘biancoceleste’. El gesto desató una ovación inmediata desde las tribunas.

La Curva Nord, barra brava del equipo italiano levantó cánticos y aplausos. El afecto fue unánime en las gradas por cada aplauso, grito y ovación hacia el delantero tricolor. Caicedo respondió con saludos y gestos de gratitud, visiblemente conmovido por el recibimiento.

El vínculo no es casual. Entre 2017 y 2021, Caicedo disputó 136 partidos oficiales con Lazio y marcó 33 goles, muchos de ellos decisivos. Su capacidad para resolver partidos en tramos finales lo convirtió en un nombre propio para la hinchada romana.

Caicedo es recordado en Lazio

Durante ese ciclo, el atacante fue parte de una etapa exitosa de la Lazio. Ganó dos Supercopas de Italia y una Coppa Italia, trofeos que consolidaron su estatus dentro del club.

“Estoy muy emocionado. Hacía tiempo que no estaba aquí y tengo recuerdos maravillosos”, dijo Caicedo en diálogo con Lazio Style, tras el homenaje previo al pitazo inicial.

El encuentro, sin embargo, no acompañó el clima festivo con la presencia de Caicedo. Napoli se impuso 0-2 y quedó a dos puntos del líder del campeonato, el Inter. El resultado pasó a segundo plano para el protagonista de la jornada.

Más allá del marcador, el regreso de ‘Felipao’ activó la memoria emocional del Olímpico. Los hinchas de Lazio celebraron su garra, su compromiso y una identidad que trascendió estadísticas.

Caicedo también habló de su retiro, que parece inminente tras su paso por el Barcelona SC. Explicó que la decisión llegó tras un golpe personal profundo. “Dejar el fútbol no fue fácil. Siento un dolor enorme, pero hay que mirar hacia adelante”, expresó.

La noche dejó una certeza. En Roma, Felipe Caicedo no es un exjugador más. Es parte de la historia reciente de la Lazio.