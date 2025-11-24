Ecuador registra récord de femicidios en 2025: una mujer es asesinada cada 22 horas

El país enfrenta una crisis de violencia contra la mujer sin precedentes: datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea) muestran que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2025 se registraron 349 femicidios en Ecuador.

Estas cifras incluyen casos íntimos, familiares, sexuales, transfemicidios y crímenes perpetrados por sistemas criminales. De las víctimas, 40 eran niñas o adolescentes y 109 eran madres de familia, dejando al menos 137 menores en la orfandad.

#MapaDeFemicidios | 349 femicidios han ocurrido en Ecuador entre el 1/ENE y el 15/NOV 2025. Es el número más alto nunca registrado, con una mujer o niña asesinada cada 22 horas. 🖤 112 feminicidios íntimos.

🖤 13 transfemicidios

Femicidios en Ecuador: la magnitud del problema

Cada 22 horas, una mujer pierde la vida en Ecuador. La víctima más joven tenía 11 meses, mientras que la mayor contaba con 83 años. Este panorama refleja un patrón alarmante de violencia letal en todo el territorio.

De acuerdo con Aldea, 17 víctimas tenían antecedentes de violencia, cuatro contaban con boleta de auxilio y siete sufrieron abuso sexual. “Hoy, en Ecuador, los cuerpos de mujeres y niñas están siendo utilizados como despojo, botín de guerra: para mostrar poder, marcar límites, ejecutar venganzas o sembrar terror”, indica la organización.

Armas y modus operandi en los femicidios

El uso de armas de fuego aumentó significativamente en los femicidios, alcanzando el 78% de los casos, mientras que el 9% corresponde a armas blancas. Estos datos muestran una escalada en la letalidad de los crímenes contra mujeres.

Además, 31 víctimas fueron desaparecidas y luego asesinadas, y 14 estaban embarazadas al momento de los hechos. Aldea también reporta dos casos de mujeres desaparecidas en 2024, lo que evidencia que la violencia persiste en varias dimensiones.

Femicidios históricos y conceptualización

Desde 2014, año en que Ecuador tipificó legalmente el femicidio, Aldea registra 2 331 casos. La teórica argentina Rita Segato sostiene que los asesinatos de mujeres perpetrados por grupos criminales, pandillas y estructuras paraestatales o estatales deben entenderse como femicidios.

Esta perspectiva subraya que los crímenes no solo son individuales, sino estructurales y de poder, utilizados como herramientas de control y terror. La organización insiste en que la sociedad debe reconocer la magnitud del problema para diseñar estrategias efectivas de prevención. (07)