COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Sociedad

Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá más de 600 puestos de trabajo

Cientos de ciudadanos podrán postular en la feria laboral organizada por el Ministerio de Trabajo en Cuenca.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
La Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá puestos en sectores administrativos, legales, industriales y comerciales. También se buscan profesionales en mecánica automotriz, videografía, informática, arquitectura y diseño.
Cuenca se alista para la Feria del Nuevo Empleo, un encuentro gratuito que promete cientos de oportunidades. Foto: Freepik.
La Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá puestos en sectores administrativos, legales, industriales y comerciales. También se buscan profesionales en mecánica automotriz, videografía, informática, arquitectura y diseño.
Cuenca se alista para la Feria del Nuevo Empleo, un encuentro gratuito que promete cientos de oportunidades. Foto: Freepik.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Feria Nuevo Empleo en Cuenca reunirá a más de 60 empresas que ofrecerán 600 plazas laborales en diversas áreas. El evento busca conectar directamente a empleadores con personas que buscan trabajo.

La cita organizada por el Ministerio de Trabajo de Ecuador se desarrollará este miércoles 12 de noviembre de 2025, desde las 09:00 hasta las 14:00, en el Salón Yanuncay del Centro de Convenciones Mall del Río, ubicado en la avenida Felipe II y Autopista.

Empresas participantes en la Feria Nuevo Empleo

Los asistentes al evento podrán ingresar de forma gratuita y presentar sus postulaciones directamente en los stands de las empresas. Además, podrán participar en los procesos de selección que se realizarán durante la jornada.

Entre las empresas participantes destacan Mall del Río, Etafashion, Banco del Austro, Indurama, Corporación Proauto, McDonald’s, Grupo KFC, Universidad del Azuay, Coral, Marcimex, Jaher y Eljuri Store, entre otras marcas reconocidas, informó el Ministerio de Trabajo.

Diversas oportunidades de empleo en Cuenca

La Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá puestos en sectores administrativos, legales, industriales y comerciales. También se buscan profesionales en mecánica automotriz, videografía, informática, arquitectura y diseño.

El objetivo del evento es impulsar la reactivación laboral y fortalecer el vínculo entre las empresas locales y el talento humano ecuatoriano. El Ministerio de Trabajo incentiva a la ciudadanía a llevar su hoja de vida actualizada y aprovechar esta oportunidad.

Recomendaciones para los asistentes al evento

Los organizadores de la Feria Nuevo Empleo recomiendan asistir temprano a la cita, vestir de manera formal y preparar una breve presentación personal. Los postulantes tendrán la posibilidad de contactar directamente con los reclutadores, lo que incrementa sus opciones de empleo inmediato.

Esta feria de empleo en Cuenca representa una oportunidad valiosa para quienes buscan insertarse en el mercado laboral o cambiar de trabajo con una propuesta formal y directa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mesada inteligente: la nueva herramienta educativa en la economía familiar

Dos policías fueron asesinados a tiros en el cantón Olmedo en la provincia de Manabí

Cinco claves para la detección precoz de la diabetes infantil: Es posible mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones

Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá más de 600 puestos de trabajo

La ecuatoriana Helena Gualinga recibe un premio Latin American Fashion por su labor ambiental y estilo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mesada inteligente: la nueva herramienta educativa en la economía familiar

Dos policías fueron asesinados a tiros en el cantón Olmedo en la provincia de Manabí

Cinco claves para la detección precoz de la diabetes infantil: Es posible mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones

Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá más de 600 puestos de trabajo

La ecuatoriana Helena Gualinga recibe un premio Latin American Fashion por su labor ambiental y estilo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mesada inteligente: la nueva herramienta educativa en la economía familiar

Dos policías fueron asesinados a tiros en el cantón Olmedo en la provincia de Manabí

Cinco claves para la detección precoz de la diabetes infantil: Es posible mejorar su calidad de vida y evitar complicaciones

La ecuatoriana Helena Gualinga recibe un premio Latin American Fashion por su labor ambiental y estilo

El método del ahorro invisible gana espacio en la economía familiar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO