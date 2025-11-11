Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá más de 600 puestos de trabajo

La Feria Nuevo Empleo en Cuenca reunirá a más de 60 empresas que ofrecerán 600 plazas laborales en diversas áreas. El evento busca conectar directamente a empleadores con personas que buscan trabajo.

La cita organizada por el Ministerio de Trabajo de Ecuador se desarrollará este miércoles 12 de noviembre de 2025, desde las 09:00 hasta las 14:00, en el Salón Yanuncay del Centro de Convenciones Mall del Río, ubicado en la avenida Felipe II y Autopista.

Empresas participantes en la Feria Nuevo Empleo

Los asistentes al evento podrán ingresar de forma gratuita y presentar sus postulaciones directamente en los stands de las empresas. Además, podrán participar en los procesos de selección que se realizarán durante la jornada.

Entre las empresas participantes destacan Mall del Río, Etafashion, Banco del Austro, Indurama, Corporación Proauto, McDonald’s, Grupo KFC, Universidad del Azuay, Coral, Marcimex, Jaher y Eljuri Store, entre otras marcas reconocidas, informó el Ministerio de Trabajo.

Diversas oportunidades de empleo en Cuenca

La Feria Nuevo Empleo en Cuenca ofrecerá puestos en sectores administrativos, legales, industriales y comerciales. También se buscan profesionales en mecánica automotriz, videografía, informática, arquitectura y diseño.

El objetivo del evento es impulsar la reactivación laboral y fortalecer el vínculo entre las empresas locales y el talento humano ecuatoriano. El Ministerio de Trabajo incentiva a la ciudadanía a llevar su hoja de vida actualizada y aprovechar esta oportunidad.

Recomendaciones para los asistentes al evento

Los organizadores de la Feria Nuevo Empleo recomiendan asistir temprano a la cita, vestir de manera formal y preparar una breve presentación personal. Los postulantes tendrán la posibilidad de contactar directamente con los reclutadores, lo que incrementa sus opciones de empleo inmediato.

Esta feria de empleo en Cuenca representa una oportunidad valiosa para quienes buscan insertarse en el mercado laboral o cambiar de trabajo con una propuesta formal y directa.