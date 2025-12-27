COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Todo sobre el feriado de enero en Ecuador: días libres y reglas laborales

El feriado de enero en Ecuador tendrá cuatro días consecutivos de descanso. El Gobierno decretó puente nacional y definió reglas laborales claras.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Todo sobre el feriado de enero en Ecuador: días libres y reglas laborales.
Con el decreto en vigencia, el feriado de enero en Ecuador se extiende desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero. Foto: API.
Todo sobre el feriado de enero en Ecuador: días libres y reglas laborales.
Con el decreto en vigencia, el feriado de enero en Ecuador se extiende desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero. Foto: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El feriado de enero en Ecuador marcará el inicio de 2026 con cuatro días consecutivos de descanso obligatorio. El Gobierno tomó la decisión debido a que el 1 de enero cae jueves, lo que permitió establecer un puente nacional.

La medida busca dinamizar la economía, fortalecer el turismo interno y facilitar la planificación familiar. El decreto aplica tanto para el sector público como privado en todo el territorio ecuatoriano.

Puente del feriado de enero en Ecuador ya es oficial

El anuncio lo realizó el ministro de Trabajo, Harold Burbano, quien explicó el alcance de la decisión gubernamental. Inicialmente, la jornada del viernes 2 de enero se analizó como recuperable dentro del calendario laboral.

Sin embargo, el 17 de diciembre, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 249. La normativa suspende la jornada laboral del viernes 2 de enero de 2026 a escala nacional.

Días libres confirmados del 1 al 4 de enero de 2026

Con el decreto en vigencia, el feriado de enero en Ecuador se extiende desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero. El descanso aplica de forma obligatoria y no recuperable para trabajadores públicos y privados.

Esto significa que los servidores no deberán devolver horas ni compensar jornadas posteriores. La disposición entra en vigencia desde su suscripción y obliga a todas las instituciones del Estado.

Servicios públicos garantizados durante el feriado

El decreto establece la continuidad de los servicios públicos esenciales durante los días de descanso. Agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos y seguridad operarán con turnos organizados.

También funcionarán el transporte aéreo, terrestre y fluvial, además de los servicios bancarios. Las instituciones públicas deberán asignar personal mínimo para atender a la ciudadanía.

Pago doble por trabajar durante el feriado de enero

Aunque el feriado resulta obligatorio, algunos trabajadores cumplirán labores por la naturaleza de sus funciones. En esos casos, la legislación laboral contempla un pago adicional por trabajar en días de descanso.

El artículo 55, numeral 4, del Código del Trabajo dispone un recargo del 100%. Cada hora trabajada durante feriados se paga al doble del valor normal, sin excepciones sectoriales.

Cómo calcular el pago por trabajar el viernes 2 de enero

El cálculo del pago durante el feriado de enero en Ecuador resulta directo y transparente. El trabajador debe dividir su salario mensual para 240, correspondiente a horas laborales mensuales.

El resultado representa el valor de una hora ordinaria y debe multiplicarse por dos. Si labora varias horas, ese monto se multiplica por el total de horas efectivamente trabajadas.

Calendario oficial de feriados nacionales en Ecuador 2026

El Viceministerio de Turismo publicó el calendario oficial de feriados nacionales para 2026. El documento facilita la planificación turística, laboral y académica durante todo el año.

El listado incluye feriados trasladables y descansos obligatorios definidos por ley. Además, cada ciudad mantiene feriados locales, como la Fundación de Quito cada 6 de diciembre.

Guía oficial de los feriados en Ecuador 2026 y nuevos asuetos nacionales

Feriados nacionales Ecuador 2026

  • Año Nuevo: jueves 1 y viernes 2 de enero.

  • Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.

  • Viernes Santo: viernes 3 de abril.

  • Día del Trabajo: viernes 1 de mayo.

  • Batalla de Pichincha: lunes 25 de mayo.

  • Primer Grito de la Independencia: lunes 10 de agosto.

  • Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

  • Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 y martes 3 de noviembre.

  • Navidad: viernes 25 de diciembre.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Todo sobre el feriado de enero en Ecuador: días libres y reglas laborales

Jombriel, artista del año en Ecuador: el fenómeno musical que conquistó el mundo en 2025

16 atentados contra operadores del sistema de justicia se han registrado en el 2025 en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Todo sobre el feriado de enero en Ecuador: días libres y reglas laborales

Jombriel, artista del año en Ecuador: el fenómeno musical que conquistó el mundo en 2025

16 atentados contra operadores del sistema de justicia se han registrado en el 2025 en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas recibe oposición del MSP a su traslado hospitalario durante diligencia judicial en Santa Elena

Avioneta publicitaria se estrelló en el mar de Copacabana y causó la muerte del piloto

Jombriel, artista del año en Ecuador: el fenómeno musical que conquistó el mundo en 2025

16 atentados contra operadores del sistema de justicia se han registrado en el 2025 en Ecuador

Terremoto de magnitud 6.6 grados sacudió la costa este de Taiwán sin provocar daños mayores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO