Fernando Alonso criticó el asfalto del GP de Las Vegas: “No cumple con estándares de la F1”

El piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1 con Aston Martin, arremetió contra el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos. Él criticó el deficiente estado del asfalto, que a su juicio no alcanza los estándares de seguridad y calidad exigidos por la categoría. El español anunció que discutirá con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) si tales condiciones son aceptables para futuras ediciones.

El descontento de Alonso surgió al término de la carrera del domingo 23 de noviembre en el circuito urbano de Las Vegas, la vigésima segunda fecha del campeonato 2025 de F1. Aunque elogió el diseño rápido del trazado, el asturiano de 44 años calificó el pavimento como “resbaladizo, bacheado y sin agarre”. Aquello le impidió calentar adecuadamente los neumáticos y generó condiciones al límite de la seguridad.

Fernando Alonso con dificultades en las pruebas

“El circuito es divertido porque es de alta velocidad, pero creo que el tipo de asfalto no es el estándar de la F1″, declaró a los medios tras finalizar en la undécima posición, a +1:25.308 del ganador. El fin de semana en la ‘Ciudad del Pecado’ estuvo plagado de contratiempos que agravaron las quejas. En las sesiones de entrenamientos libres las tapas de alcantarillas mal aseguradas causaron daños en varios monoplazas.

Aquello obligó a interrupciones y restando tiempo valioso para pruebas de tandas largas. La clasificación del sábado se vio afectada por fuertes lluvias que saturaron la pista, complicando la puesta a punto de los vehículos. Aquello también generó alta complicidad entre pilotos por las condiciones impredecibles. Alonso, quien suma 19 podios en 2025 pero atraviesa una temporada irregular con Aston Martin, enfatizó la necesidad de acción regulatoria.

Franco Colapinto (Williams)cuestionó la logística general

“Tendremos que hablar con la FIA sobre si esto es aceptable”, afirmó, extendiendo sus críticas al calendario. El GP de Las Vegas, se disputó de noche con temperaturas de pista en 13°C. “No creo que ningún otro deporte en el mundo lo aceptara”, añadió. Otras voces en la parrilla secundaron las observaciones.

Esteban Ocon (Alpine) describió el agarre como “impredecible” por el asfalto nuevo e inconsistente, mientras que Franco Colapinto (Williams) cuestionó la logística general. La FIA, que homologó el circuito en 2023, no ha emitido respuesta oficial, pero las críticas reabren el debate sobre la viabilidad de eventos urbanos en F1. El Gran Premio de Las Vegas, introducido en 2023 para expandir el espectáculo en EE.UU., atrae multitudes por su ruta de 6,2 km en el Strip.

Fernando Alonso, con 387 Grandes Premios disputados, es el piloto más experimentado de la parrilla y su opinión pesa en discusiones sobre seguridad. Entre ellas las reformas post-accidente de Jules Bianchi en 2014. La F1 prosigue con Qatar, donde se definirá parte del campeonato entre líderes como Max Verstappen y Lando Norris. Alonso, octavo en el Mundial con 145 puntos, busca podios en las tres fechas restantes.