COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fórmula 1

Fernando Alonso criticó el asfalto del GP de Las Vegas: “No cumple con estándares de la F1”

Fernando Alonso, con 387 Grandes Premios disputados, es el piloto más experimentado de la parrilla y su opinión pesa en discusiones sobre seguridad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1 con Aston Martin, arremetió contra el Gran Premio de Las Vegas,
El español Fernando Alonso, corredor profesional de Fórmula 1 y varias veces campeón del mundo.
El piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1 con Aston Martin, arremetió contra el Gran Premio de Las Vegas,
El español Fernando Alonso, corredor profesional de Fórmula 1 y varias veces campeón del mundo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El piloto español Fernando Alonso, bicampeón mundial de Fórmula 1 con Aston Martin, arremetió contra el Gran Premio de Las Vegas, en Estados Unidos. Él criticó el deficiente estado del asfalto, que a su juicio no alcanza los estándares de seguridad y calidad exigidos por la categoría. El español anunció que discutirá con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) si tales condiciones son aceptables para futuras ediciones.

El descontento de Alonso surgió al término de la carrera del domingo 23 de noviembre en el circuito urbano de Las Vegas, la vigésima segunda fecha del campeonato 2025 de F1. Aunque elogió el diseño rápido del trazado, el asturiano de 44 años calificó el pavimento como “resbaladizo, bacheado y sin agarre”. Aquello le impidió calentar adecuadamente los neumáticos y generó condiciones al límite de la seguridad.

Fernando Alonso con dificultades en las pruebas

“El circuito es divertido porque es de alta velocidad, pero creo que el tipo de asfalto no es el estándar de la F1″, declaró a los medios tras finalizar en la undécima posición, a +1:25.308 del ganador. El fin de semana en la ‘Ciudad del Pecado’ estuvo plagado de contratiempos que agravaron las quejas. En las sesiones de entrenamientos libres las tapas de alcantarillas mal aseguradas causaron daños en varios monoplazas.

Aquello obligó a interrupciones y restando tiempo valioso para pruebas de tandas largas. La clasificación del sábado se vio afectada por fuertes lluvias que saturaron la pista, complicando la puesta a punto de los vehículos. Aquello también generó alta complicidad entre pilotos por las condiciones impredecibles. Alonso, quien suma 19 podios en 2025 pero atraviesa una temporada irregular con Aston Martin, enfatizó la necesidad de acción regulatoria.

Franco Colapinto (Williams)cuestionó la logística general

“Tendremos que hablar con la FIA sobre si esto es aceptable”, afirmó, extendiendo sus críticas al calendario. El GP de Las Vegas, se disputó de noche con temperaturas de pista en 13°C. “No creo que ningún otro deporte en el mundo lo aceptara”, añadió. Otras voces en la parrilla secundaron las observaciones.

Esteban Ocon (Alpine) describió el agarre como “impredecible” por el asfalto nuevo e inconsistente, mientras que Franco Colapinto (Williams) cuestionó la logística general. La FIA, que homologó el circuito en 2023, no ha emitido respuesta oficial, pero las críticas reabren el debate sobre la viabilidad de eventos urbanos en F1. El Gran Premio de Las Vegas, introducido en 2023 para expandir el espectáculo en EE.UU., atrae multitudes por su ruta de 6,2 km en el Strip.

Fernando Alonso, con 387 Grandes Premios disputados, es el piloto más experimentado de la parrilla y su opinión pesa en discusiones sobre seguridad. Entre ellas las reformas post-accidente de Jules Bianchi en 2014. La F1 prosigue con Qatar, donde se definirá parte del campeonato entre líderes como Max Verstappen y Lando Norris. Alonso, octavo en el Mundial con 145 puntos, busca podios en las tres fechas restantes.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Naranjal: Accidente vial en la vía Panamericana causa la muerte de una mujer y deja heridos a su esposo e hija

Nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, advierte que no habrá tregua contra el crimen organizado en Ecuador

Créditos rápidos y pagos mínimos elevan el endeudamiento juvenil

Agricultor desaparecido en Vinces fue hallado sin vida en el río San Antonio

Premios Resistencia 2025 destacarán el talento artístico y empresarial de Santo Domingo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO