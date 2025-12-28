Fernando Martín, técnico del filial femenino del Valencia, murió junto a tres de sus hijos

Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia CF Femenino B, de 44 años, y tres de sus hijos menores fallecieron en el naufragio de una embarcación turística. El trágico hecho ocurrió en aguas cercanas a la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, al este de Bali (Indonesia). Su esposa, Andrea Ortuño, y una de sus hijas lograron sobrevivir y se encuentran fuera de peligro, informaron las autoridades.

El accidente se produjo cuando el barco KM Putri Sakinah, que transportaba a once personas incluyendo tripulación y un guía turístico, sufrió una avería en el motor. La embarcación recibió golpes de olas de hasta tres metros de altura, según informaron las autoridades portuarias de Labuan Bajo. Estas condiciones meteorológicas adversas provocaron el hundimiento rápido de la embarcación.

Condolencias del Valencia CF por estas muertes

El Valencia CF emitió un comunicado oficial expresando su profunda consternación: “El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos. Se trató de un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales. Desde el Club queremos enviar nuestro apoyo y condolencias a familiares, amigos y compañeros”.

La noticia ha generado conmoción en el fútbol español. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y clubes como el Real Madrid CF han transmitido sus condolencias. El Real Madrid declaró: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Martín y tres de sus hijos en el trágico naufragio en Indonesia, y expresamos nuestras condolencias a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar”.

La familia estaba de vacaciones por Año Nuevo

Fernando Martín, exfutbolista con trayectoria en clubes como Cultural Leonesa, FC Cartagena y otros equipos valencianos, asumió esta temporada el banquillo del Valencia CF Femenino B. Su vinculación con la sección femenina del club se remontaba a más de una década, donde desempeñó diversas funciones técnicas. La familia, originaria de Valencia, se encontraba de vacaciones por Año Nuevo, en Indonesia.

Los equipos de rescate indonesios confirmaron el fallecimiento de los cuatro miembros tras las operaciones iniciales. Las búsquedas se vieron complicadas por el oleaje y las lluvias intensas. La isla de Padar permaneció cerrada temporalmente al turismo debido al mal tiempo. Este suceso se suma a los frecuentes accidentes marítimos en Indonesia, un archipiélago con más de 17 mil islas. Allí el transporte en barco es común, a menudo afectado por condiciones climáticas extremas y normas de seguridad variables.