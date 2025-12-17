Festival del Dulce y el Chocolate reúne a productores y marcas locales en Santo Domingo

El cuarto Festival del Dulce y el Chocolate reunirá a productores locales de cacao y dulces con concursos, exhibiciones y actividades culturales en Santo Domingo.

El Municipio de Santo Domingo, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, realizará el cuarto Festival del Dulce y el Chocolate, el miércoles 17 y jueves 18, en el Hotel Zaracay, para promover emprendimientos locales y derivados del cacao.

El evento cumple su cuarto año consecutivo, según informó Cristina Ruales, directora de Desarrollo Económico del Municipio de Santo Domingo. La actividad busca fortalecer la economía local y visibilizar la producción artesanal.

Durante el festival habrá exhibición y comercialización de productos dulces y derivados del cacao, elaborados por emprendimientos del cantón y de la provincia.

Ruales explicó que el cacao permite múltiples presentaciones. “El cacao lo podemos hacer en chocolate, barras, vinos, mistelas y manjares”, señaló durante la presentación del evento.

Concursos y agenda cultural

La programación incluye el concurso de la mejor taza de chocolate y la mejor figura de chocolate, actividades que resaltan la calidad y creatividad de los productores locales.

Además, el festival contará con concursos de villancicos, lo que incorpora un componente cultural y familiar a la agenda prevista para ambos días.

“El público puede venir a disfrutar y cerramos con una banda musical”, indicó la funcionaria municipal, al detallar el cierre diario del evento.

Horarios y lugar del evento

El Festival del Dulce y el Chocolate se desarrollará el miércoles 17 y jueves 18, desde las 10h00 hasta las 21h00, en las instalaciones del Hotel Zaracay, en Santo Domingo.

La organización prevé un espacio adecuado para la circulación del público, exhibición de productos y realización de concursos gastronómicos y culturales.

El Municipio informó que la entrada permitirá a los asistentes conocer la diversidad de propuestas locales en un solo lugar.

Emprendimientos con respaldo sanitario

Los emprendimientos participantes cuentan con notificaciones sanitarias, requisito que garantiza la calidad e inocuidad de los productos ofrecidos al público.

Algunos de estos productos ya se encuentran en perchas nacionales, mientras otros avanzan en trámites para acceder a mercados internacionales.

Entre los participantes destaca el café La Tierrita, que forma parte de la oferta local presentada en el festival.

Innovación y productos personalizados

También se exhibirán novedades personalizadas en chocolate, como las elaboradas por Paopao, un emprendimiento que surgió durante la pandemia.

Esta iniciativa se especializa en detalles personalizados, dirigidos a fechas especiales y eventos, ampliando la oferta creativa del festival.

El evento incluye además propuestas como las galletas New York de la marca Pastelandya’s, disponibles en varios sabores y presentaciones.