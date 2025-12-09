FIFA excluye a árbitros ecuatorianos del curso clave para el Mundial 2026

La FIFA inició la fase final de preparación arbitral para la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, pero ningún árbitro ecuatoriano fue convocado al curso del 12 al 18 de enero en Río de Janeiro, a pesar de la clasificación de la selección nacional al torneo.

Curso se desarrollará en Brasil

El proceso de selección de árbitros para el Mundial 2026 avanza en paralelo a la definición de las 48 selecciones participantes, con 42 ya clasificadas. La Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por Pierluigi Collina, organiza cursos preparatorios por confederaciones para depurar la lista final de colegiados.

En el caso de Conmebol y Concacaf, el curso se realizará en Río de Janeiro. Entre los convocados sudamericanos destacan Ramón Abatti, Wilton Sampaio y Raphael Claus (Brasil); Juan Benítez (Paraguay); Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera (Argentina); Cristian Garay (Chile); Andrés Matonte y Gustavo Tejera (Uruguay); Kevin Ortega (Perú); y Jesús Valenzuela (Venezuela).

No figuran representantes de Ecuador, Colombia ni Bolivia.

Árbitros ecuatorianos fuera del filtro

Nombres como Franklin Congo, Augusto Aragón, Guillermo Guerrero, Carlos Orbe y Luis Quiroz han dirigido en competencias Conmebol como Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Eliminatorias, pero no superaron el filtro para esta etapa preparatoria.

Este curso incluye evaluaciones en campo, videoanálisis, pruebas físicas y simulaciones de partidos reales, con el objetivo de seleccionar a los árbitros que impartirán justicia en el Mundial.

Una vez completados los cursos de todas las confederaciones, la Comisión de Árbitros de la FIFA definirá la nómina definitiva.

Historial de ausencias

De confirmarse, será la tercera Copa del Mundo consecutiva sin árbitros ecuatorianos, tras las ausencias en Catar 2022 y Rusia 2018.

La última participación nacional ocurrió en Brasil 2014, con Carlos Vera como árbitro central, y Byron Romero y Christian Lescano como asistentes. Vera actuó como cuarto árbitro en la final entre Alemania y Argentina, mientras Lescano fue quinto oficial.

Esta ausencia marca un contraste con procesos anteriores y representa un retroceso para el arbitraje ecuatoriano en la élite internacional.