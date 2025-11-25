COMUNIDAD POR USD 1
Deportes
Fútbol

FIFA y Fondo Saudí firman acuerdo por hasta 1.000 millones de dólares en préstamos para estadios en países en desarrollo

FIFA y el Fondo Saudí para el Desarrollo destinarán hasta 1.000 millones de dólares en préstamos preferenciales para construir y renovar estadios certificados en países en desarrollo.
Sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo del Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) y Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La FIFA y el Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) firmaron este lunes un memorando de entendimiento que canalizará hasta 1.000 millones de dólares estadounidenses en préstamos en condiciones favorables destinados a la construcción y renovación de estadios certificados por la FIFA y sus infraestructuras básicas en países en desarrollo de todo el mundo. El objetivo es reforzar los ecosistemas deportivos nacionales como herramienta de desarrollo económico y social.

Un compromiso con el desarrollo sostenible

El acuerdo priorizará a las 211 federaciones miembro de la FIFA que presenten estrategias claras para fomentar el crecimiento nacional mediante el deporte. Los préstamos, otorgados en condiciones preferenciales, financiarán proyectos que cumplan estándares internacionales y promuevan la inclusión social, el empoderamiento juvenil y la generación de empleo.

Según informes independientes citados por ambas instituciones, la economía deportiva representa cerca del 2 % del PIB mundial, lo que subraya su rol como motor de desarrollo comunitario, laboral y turístico.

Detalles del financiamiento y alcance global

El programa se dirige específicamente a naciones con limitaciones de infraestructura de primer nivel. Los estadios resultantes deberán obtener la certificación FIFA y podrán albergar competiciones oficiales. Además de los recintos principales, se financiarán instalaciones anexas básicas (vestuarios, iluminación, accesos y áreas comunitarias).

El sultán bin Abdulrahman Al-Marshad, director ejecutivo del SFD, declaró: «El deporte es más que una competición, es un catalizador para el desarrollo y la inclusión. Gracias a la financiación en condiciones favorables, ayudamos a los países a construir las infraestructuras necesarias para aprovechar su potencial».

Declaraciones de los principales protagonistas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, afirmó: «La labor de la FIFA es desarrollar el fútbol en todo el planeta, y muchas de nuestras federaciones miembro necesitan apoyo adicional para contar con las infraestructuras necesarias. Este memorando ofrece hasta 1.000 millones de USD en préstamos para hacer que el fútbol sea realmente global».

La iniciativa también busca funcionar como capital semilla para atraer inversión adicional del sector privado, bancos de desarrollo y organismos regionales.

Antecedentes y proyección del acuerdo

El Fondo Saudí para el Desarrollo, con más de 50 años de trayectoria, ha financiado más de 800 proyectos por valor superior a 22.000 millones de dólares en 100 países. Esta alianza profundiza la relación entre la FIFA y Arabia Saudita, país que ya es socio comercial principal a través de Aramco y será sede del Mundial 2034.

El memorando refuerza la estrategia de ambas instituciones de utilizar el fútbol como palanca de recuperación económica a largo plazo y fortalecimiento de capacidades locales en economías emergentes.

