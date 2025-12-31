Fincas, caletas y avionetas: el corredor del narcotráfico que reaparece en Manabí

La Policía Nacional incautó cerca de tres toneladas de cocaína el miércoles 24 de diciembre en una finca rural del sector Pile, en Montecristi, provincia de Manabí, al descubrir caletas subterráneas usadas como punto de acopio para envíos internacionales por vía marítima y aérea.

Operativos en la zona rural de Montecristi

El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), tras labores de control de carreteras y vigilancia aérea con un drone, que permitió identificar caminos secundarios y terciarios que se internaban hacia una zona montañosa. Estos accesos levantaron alertas de una posible actividad ilícita organizada.

Al inspeccionar el terreno, los equipos tácticos localizaron dos caletas subterráneas ocultas entre la vegetación. En su interior se hallaron 72 sacos con bloques de cocaína emparedados, una modalidad usada para evadir controles y conservar la droga antes de su traslado. No se registraron detenidos, ya que los presuntos responsables habrían huido antes de la intervención.

Según información policial, el avalúo del decomiso supera los 140 millones de dólares en el mercado europeo, presunto destino final del cargamento. Fuentes oficiales indicaron que se trata de uno de los mayores decomisos de droga en tierra firme en la historia de Manabí.

Manabí como punto estratégico

El jefe policial de la Zona 4, Giovanni Naranjo, que comprende Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, confirmó que la cocaína estaba destinada a salir por rutas marítimas hacia Centroamérica, para luego ser enviada a mercados internacionales. La cercanía al perfil costero y la geografía rural convierten a esta zona en un enclave estratégico para el narcotráfico.

Las investigaciones preliminares apuntan a estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, que utilizan fincas aisladas como centros temporales de acopio. La Policía mantiene abiertas las indagaciones para identificar a los responsables, respetando la presunción de inocencia y sin revelar detalles que comprometan el proceso.

Este hallazgo se suma a otros dos allanamientos realizados en 2025 en zonas rurales de Manta y Montecristi. Allí también se encontró cocaína enterrada, confirmando la persistencia de esta modalidad criminal.

Antecedentes desde 2019

El uso de la zona rural de Manabí para el envío de droga quedó evidenciado desde 2019, tras una serie de accidentes de narcoavionetas. El primer caso ocurrió el 10 de marzo de 2019, en la comuna Río Bravo de Montecristi, cuando una avioneta se estrelló contra un árbol. Sus pilotos, Abisahid Villalobos Martínez y Gustavo Lucio Ruedas, resultaron heridos y luego fueron condenados a 17 años y tres meses de prisión por narcotráfico.

Veinte días después, la Policía detuvo a cinco hombres que se enfrentaron a tiros con agentes para permitir el despegue de una avioneta desde terrenos del proyecto fallido de la Refinería del Pacífico. En ese operativo se incautaron 65.000 dólares en efectivo y 11 armas de fuego. Los implicados, junto con cuatro guardias del complejo, recibieron sentencias de cinco años de cárcel. Tres de ellos murieron posteriormente durante un amotinamiento en la cárcel de Latacunga.

El 1 de diciembre de 2019, dos pilotos mexicanos fallecieron calcinados al estrellarse otra avioneta en el sitio Manantiales de Montecristi. El último siniestro se registró el 29 de marzo de 2020. Allí una aeronave tipo jet cayó en la misma zona, reforzando la hipótesis del uso sistemático de pistas improvisadas.

Un fenómeno persistente

Estos antecedentes, sumados a los recientes decomisos, confirman que la zona rural de Manta y Montecristi ha sido utilizada durante al menos seis años como plataforma logística del narcotráfico. La Policía sostiene que los operativos se han intensificado, con apoyo tecnológico y patrullajes coordinados, para frenar el uso de estas áreas como corredores de droga.

Mientras las investigaciones avanzan, el decomiso de tres toneladas de cocaína vuelve a colocar a Manabí en el mapa de las principales rutas del narcotráfico internacional. Esto evidencia la magnitud del desafío que enfrentan las autoridades en materia de seguridad y control territorial.