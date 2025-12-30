Fiscal encargado Leonardo Alarcón se pronuncia sobre investigación contra presidente de la Judicatura , Mario Godoy

El fiscal general del Estado encargado, Leonardo Alarcón, se pronunció este martes 30 de diciembre de 2025 en una entrevista en Radio Sucesos sobre la polémica que involucra al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy.

La controversia surge de presuntas presiones a jueces en un caso relacionado con delincuencia organizada. Alarcón explicó que la denuncia fue presentada por el mismo Consejo de la Judicatura y ahora está en manos de un fiscal de primer nivel, en una investigación reservada que impide revelar detalles.

Durante el diálogo, el fiscal subrogante rechazó cualquier interferencia desde la Fiscalía en este asunto. Aseguró que no interviene en decisiones de otros fiscales y que cada proceso se maneja de forma autónoma, siguiendo la ley.

Además, aclaró que no solicitó la suspensión del juez Cristian Fierro por motivos fuera de norma, sino basado en informes sobre demoras en el caso Triple A, que vulnerarían la celeridad procesal.

Designación y críticas a la independencia

Alarcón explicó que su designación como fiscal general encargado se produjo tras la renuncia de Wilson Toainga. Previamente, Toainga consultó a la Procuraduría General del Estado sobre el procedimiento a seguir en caso de ausencia del titular. La Procuraduría respondió que el reemplazo debía recaer en una persona de carrera con experiencia dentro de la institución. Con base en ese criterio, el Consejo de la Judicatura, con el voto unánime de sus cinco integrantes, resolvió designarlo.

Frente a cuestionamientos sobre su independencia y posible cercanía al Ejecutivo, el fiscal afirmó que la institución persigue delitos, no personas. Sostuvo que los procesos, incluso aquellos con figuras políticas, avanzan según la ley y superan filtros judiciales. Los jueces deciden si van a juicio basado en pruebas presentadas, con objetividad y lealtad procesal, según indicó Alarcón.

Avances en casos de alto perfil

En cuanto al caso Triple A, Alarcón indicó que investiga el desvío de combustible subsidiado a sectores no autorizados. La Fiscalía sostiene que hubo una estructura para esto, y el representante legal de la empresa distribuidora sabía de las operaciones.

Sobre la excomandante de la Policía, Tannya Varela, el fiscal explicó que se procesa por circulación de información reservada. Tres personas están involucradas, y aunque se pidió prisión preventiva, la jueza optó por medidas como prohibición de salida del país y presentación periódica.

Finalmente, el fiscal subrogante defendió la actuación del Ministerio Público en temas de corrupción y crimen organizado, enfatizando que no hay presiones externas. (39)