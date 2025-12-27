Fiscalía allanó oficinas de Eerssa en Loja por investigaciones a contratos con Progen

La Fiscalía General del Estado realizó un allanamiento en las oficinas de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (Eerssa) este 26 de diciembre de 2025, en el marco de investigaciones penales relacionadas con contratos suscritos con Progen Industries LLC y el Consorcio Térmica Catamayo. La diligencia, informada por la Contraloría General del Estado, busca recolectar indicios y elementos de convicción para esclarecer posibles irregularidades en estos acuerdos. Los mismos están derivados de un examen especial de auditoría que detectó Indicios de Responsabilidad Penal.

Este procedimiento responde a denuncias de incumplimientos contractuales que afectan el sector energético nacional, en un contexto de estiaje severo y demandas por generación eléctrica insuficiente en Ecuador. La Contraloría General del Estado confirmó que la Fiscalía ejecutó el allanamiento en las dependencias de Eerssa en Loja, como parte de las indagaciones en curso. La Contraloría realiza un examen especial a estos contratos dentro de sus competencias legales. La intervención judicial busca contribuir al esclarecimiento de los hechos que investigan las autoridades.

Colaboración institucional y objetivos de la diligencia

La entidad de control ratificó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales y continuará con sus procesos de auditoría bajo criterios de rigor técnico y legalidad. De estos exámenes especiales se desprendieron Indicios de Responsabilidad Penal, que fueron remitidos a la Fiscalía para su investigación correspondiente.

La diligencia se deriva de la investigación penal en curso, y aunque la Fiscalía no emitió un comunicado oficial sobre la diligencia. Mientras que la Contraloría detalló en su cuenta de X que se busca recabar elementos para las indagaciones. Semanas atrás, el órgano de control auditó un contrato de compra de generadores para la central de Catamayo en Loja, adjudicado el 26 de julio de 2024 a la empresa estadounidense Progen por parte de Eerssa.

Detalles del contrato con Progen en Catamayo

Este contrato, valorado en USD 20,1 millones, fue firmado a puertas de un severo estiaje para la repotenciación de la central termoeléctrica Catamayo. Progen tenía un plazo de 180 días para instalar soluciones nuevas de generación termoeléctrica por 15 megavatios. La obra comenzó dos meses después de la firma, se utilizaron motores del año 2023, y la nueva generación eléctrica debía estar operativa en febrero de 2025, lo cual no se cumplió.

La Empresa Eléctrica Regional del Sur pagó el 70% del contrato, sin que Progen cumpliera con el acuerdo. El contralor del Estado, Mauricio Torres, indicó el 3 de diciembre que posiblemente “pase lo mismo que sucedió en los casos anteriores”, refiriéndose a irregularidades similares.

Otros contratos incumplidos con Progen

Además de este contrato, Progen fue contratada por el Ministerio de Energía y Minas. El objetivo era poner en marcha las centrales Salitral de 100 megavatios y Quevedo de 50 megavatios. Estos acuerdos se firmaron el 2 de agosto de 2024 y se protocolizaron el 3 de septiembre del mismo año. Con un plazo de 120 días para su operación, el cual no se ha cumplido y las centrales no han entrado en funcionamiento.

La Fiscalía abrió una investigación previa por el delito de peculado en un caso denominado Caso Apagón, relacionado con estas contrataciones. El pasado 16 de diciembre, el presidente Daniel Noboa, informó que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) interpuso una demanda civil contra Progen en los Estados Unidos.

Demanda internacional contra Progen

Esta demanda se radicó en el Distrito Medio de la Corte de Florida, con sede en el condado de Tampa. El Estado ecuatoriano solicita una indemnización por daños y perjuicios. Así como una compensación equitativa en relación con el “fraude, el enriquecimiento injusto y las violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida y la conspiración para causar un daño sustancial a Celec” (24).