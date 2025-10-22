Fiscalía recibe denuncia por supuesto intento de envenenamiento al presidente Daniel Noboa

La Fiscalía Provincial de Los Ríos, en su sede de Vinces, recibió el 21 de octubre de 2025 una denuncia formal por el presunto delito de tentativa de asesinato contra el presidente Daniel Noboa. El hecho ocurrió el viernes 17 de octubre en el cantón Vinces. Fue durante un evento de entrega de beneficios a campesinos de la Costa, donde se detectaron sustancias químicas tóxicas en una canasta de regalos entregada al mandatario.

La denuncia, presentada por un miembro de las Fuerzas Armadas, consta de dos fojas y dos anexos, según diario El Universo. Un informe de la Casa Militar fue dirigido a la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert. Detalla que la canasta contenía ocho productos, tres de los cuales —mermelada de tamarindo, mermelada de chocolate y mistela de cacao— presentaban cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, compuestos altamente tóxicos con potencial letal.

La investigación ya está en curso

El evento en Vinces formaba parte de una gira presidencial para entregar subsidios agrícolas en Los Ríos. Esta es una provincia clave para la producción bananera y citrícola. La detección de las sustancias se logró gracias a protocolos de seguridad de la Casa Militar. Además, se revisó la canasta tras el acto, evitando un riesgo inminente para el presidente, quien continuó su agenda sin interrupciones. La denuncia también incluye medidas preventivas adicionales.

El artículo 341 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la tentativa de asesinato contra el jefe de Estado como delito grave. Tiene una pena de diez a trece años de prisión, más severa que la tentativa de asesinato genérica. Este incidente se suma a una denuncia previa presentada el 7 de octubre por la ministra Inés Manzano, tras un ataque a la caravana presidencial en El Tambo, Cañar.

La Fiscalía de Los Ríos ha iniciado investigaciones preliminares para identificar la procedencia de los productos contaminados y también con los responsables. Hasta el momento, no hay detenciones ni sospechosos identificados, mientras el proceso judicial sigue avanzando con la recolección de pruebas y testimonios. Todo esto bajo reserva de la Fiscalía, hasta resolver esta denuncia compleja.

Medidas de seguridad y repercusiones de este caso