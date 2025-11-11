COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Medio Oriente

Fiscalía turca pide más de 2.000 años de prisión para Ekrem Imamoglu, exalcalde opositor de Estambul 

El destituido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, se enfrenta a una condena histórica por corrupción y otros delitos.
3 minutos de lectura
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Fiscalía de la ciudad turca de Estambul pidió este martes una pena de más de 2.000 años de prisión contra el destituido alcalde de la localidad, Ekrem Imamoglu, quien fue imputado por corrupción y se encuentra ya condenado por insultar al fiscal jefe de la ciudad, Akin Gurlek.

Los cargos contra el exalcalde de Estambul

Ahora, el propio Gurlek, al que Imamoglu acusó de actuar contra figuras opositoras mediante la apertura de investigaciones con presuntas motivaciones políticas, indicó en un comunicado que los cargos incluyen casi 4.000 páginas y afectan a unos 400 sospechosos.

Así, solicitó una pena de 2.352 años contra el edil suspendido y rival del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, por encabezar una amplia red criminal.

Así, especificó que de esas 400 personas más de un centenar se encuentran ya bajo custodia, si bien a Imamoglu lo describió como el “fundador y líder de la organización” supuestamente criminal.

Familiares de Imamoglu declararon

Este mismo martes, el padre de Imamoglu, Hasan Imamoglu, y su hijo, Selim, acudieron a declarar ante la Policía en el marco del caso de corrupción abierto en su contra. Ambos tienen prohibido salir del país.

Sin embargo, la oposición, con el Partido Republicano del Pueblo (CHP) a la cabeza, acusó en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso de Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascendiente en la política nacional y sus aspiraciones de vencer al presidente del país en las urnas.

La detención de Imamoglu provocó numerosas protestas en el país en medio de las acusaciones contra el Gobierno sobre su presunta influencia en el sistema judicial por motivos electoralistas. Desde su arresto, las autoridades han detenido a decenas de miembros del CHP, altos cargos de la Alcaldía de Estambul y de otros municipios.

¿Quién es el exalcalde de Estambul?

Ekrem İmamoğlu, de 54 años, es un político turco del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal opositor al presidente Recep Tayyip Erdoğan. Ingresó en la política en 2008 como concejal en Beylikdüzü, donde fue alcalde de 2014 a 2019.

Su carrera despegó al ganar la alcaldía de Estambul en 2019, tras anularse la victoria inicial de su rival AK Parti. En 2024 fue reelecto con amplio margen, simbolizando el rechazo al autoritarismo erdoguista.

En marzo pasado, lo arrestaron por cargos de terrorismo y corrupción, y un tribunal le impuso prisión preventiva. Su encarcelamiento desató masivas protestas en Turquía, las mayores en una década.

En julio lo condenaron a 20 meses por insultos a un fiscal. Mientras que en octubre lo absolvieron de un caso de manipulación, pero enfrenta nuevos procesos.

La oposición lo ve como esperanza de cambio democrático y lo designó como candidato presidencial del CHP, a pesar de estar en la cárcel.

