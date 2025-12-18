Fiscalía ya tiene la denuncia por el asesinato del futbolista Mario Pineida

La Fiscalía General del Estado ya cuenta con una denuncia formal por el asesinato del futbolista del Barcelona SC, Mario Pineida, hecho violento que impactó al fútbol nacional. El trámite se ingresó la noche del miércoles 17 de diciembre pasadas las 20h00 en la Unidad de Fiscalía de Personas y Garantías, donde el caso quedó registrado como asesinato.

La denuncia la presentaron horas después del ataque armado que terminó con la vida del jugador que militaba en el cuadro ‘torero’. El crimen ocurrió la tarde del miércoles en el sector de Samanes 4, al norte de Guayaquil, en los exteriores de una carnicería. Pineida llegó al lugar acompañado por una mujer y su madre. Según los reportes policiales preliminares, el futbolista descendió de una camioneta de alta gama cuando dos sujetos a bordo de motocicletas los interceptaron.

Los atacantes dispararon de manera directa y repetida contra el grupo. El coronel Édison Palacios, jefe del distrito, señaló que esta información se obtuvo a partir de testimonios recogidos tras el ataque armado.

17 indicios balísticos en lugar del asesinato de Pineida

Cuando personal policial arribó al sitio, las tres personas permanecían tendidas sobre la calzada. Mario Pineida y quien se presume sería su pareja fallecieron en el lugar, mientras que la madre del deportista resultó herida. La fémina herida fue trasladada a una casa de salud, donde recibió atención médica. Los reportes oficiales indican que su estado es estable y se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía inició las primeras diligencias para esclarecer el doble crimen. Entre las acciones constan la recopilación de versiones, el levantamiento de indicios balísticos y la coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional.

Agentes de Criminalística recogieron alrededor de 17 restos de bala en la escena del crimen. Estos elementos forman parte del proceso investigativo que busca identificar a los responsables.

Hallan moto

Durante la madrugada del jueves, unidades de inteligencia policial localizaron una de las motocicletas que habría sido utilizada por los atacantes. El vehículo fue hallado abandonado en el sector de Las Orquídeas, también en el norte de Guayaquil. Hasta el último corte informativo, las autoridades no reportaron personas detenidas. Sin embargo, continúan los operativos y el análisis de cámaras de seguridad del sector.

El crimen de Mario Pineida ocurre en un contexto de creciente violencia en Guayaquil. De acuerdo con datos de la Dinased, solo en el distrito Modelo se registran 60 muertes violentas en este 2025. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las motivaciones del ataque y establecer responsabilidades penales. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre los avances del caso.