COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Gonzalo Plata, jugador de Flamengo, acumula tres expulsiones en 50 días, lo que genera preocupación en el club y la selección, y provoca decisiones disciplinarias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones
Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras expulsiones.
Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones
Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras expulsiones.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El ecuatoriano Gonzalo Plata ha sido expulsado en tres ocasiones en 50 días, en partidos de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Esto ha generado preocupación en Flamengo y en la ‘tricolor’, y podría enfrentar posibles sanciones del club.

Resumen de las expulsiones y sanciones recientes

La primera expulsión de Plata ocurrió en los cuartos de final de la Copa Libertadores, contra Estudiantes de La Plata, en septiembre pasado. Plata fue expulsado por doble amarilla y luego la Conmebol revocó la tarjeta roja tras un pedido de Flamengo y la revisión del VAR.

La segunda fue en la semifinal ante Racing Club, en octubre, por una falta brusca contra Marcos Rojo, que derivó en tarjeta roja directa. Esto generó fuerte polémica en Brasil y en la prensa ecuatoriana.

El pasado miércoles en el Brasileirão frente a São Paulo, Gonzalo Plata fue expulsado por una fuerte entrada sobre Robert Arboleda, en una acción que fue catalogada por el árbitro como falta grave. En la acción Plata impactó la pierna del defensor ecuatoriano.

La tercera expulsión en menos de dos meses ha puesto en alerta tanto a la dirigencia de Flamengo como a la selección ecuatoriana.

Reacciones y respaldo del cuerpo técnico

El técnico de Flamengo, Filipe Luís, defendió a Gonzalo Plata tras la expulsión en el partido contra São Paulo, al asegurar que fue una acción involuntaria. “Fue involuntaria. Quiso ir a por el balón y acabó golpeando la pierna del jugador. Es un jugador que lo da todo por el equipo”, señaló.

La directiva del equipo habría tomado medidas. Se conoció la aplicación de una multa a Plata, considerando sus recientes actitudes que ponen en riesgo la estabilidad del equipo. La sanción no solo responde a la expulsión, sino a una serie de acciones fuera de lugar, incluyendo retrasos en su regreso al club y ausencias en entrenamientos, que han generado malestar en el entorno del Flamengo.

Implicaciones futuras y preocupación en la selección

El comportamiento de Gonzalo Plata, que ya le valió varias críticas en Brasil preocupa a los dirigentes y al cuerpo técnico de la selección de Ecuador. La percepción de irresponsabilidad podría afectar sus convocatorias futuras, si continúa con estos incidentes. La sanción disciplinaria en Flamengo y su historial en club y selección son motivos suficientes para que, si no corrige su rumbo, su continuidad en el equipo nacional esté en duda.

El club y la federación ecuatoriana estudian las mejores acciones a seguir, ya que su comportamiento fuera de cancha y en partidos oficiales puede poner en riesgo su carrera deportiva.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Parlamento de Singapur impone pena de latigazos a causantes de fraudes cibernéticos

Errores comunes al intentar pagar deudas sin tener una planificación financiera

Estados Unidos reducirá vuelos en 40 aeropuertos si el cierre del Gobierno persiste este viernes

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Dos hombres asesinados a bala en Cuenca. Las víctimas estaban dentro de una camioneta roja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Parlamento de Singapur impone pena de latigazos a causantes de fraudes cibernéticos

Errores comunes al intentar pagar deudas sin tener una planificación financiera

Estados Unidos reducirá vuelos en 40 aeropuertos si el cierre del Gobierno persiste este viernes

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Dos hombres asesinados a bala en Cuenca. Las víctimas estaban dentro de una camioneta roja

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Parlamento de Singapur impone pena de latigazos a causantes de fraudes cibernéticos

Errores comunes al intentar pagar deudas sin tener una planificación financiera

Estados Unidos reducirá vuelos en 40 aeropuertos si el cierre del Gobierno persiste este viernes

Dos hombres asesinados a bala en Cuenca. Las víctimas estaban dentro de una camioneta roja

Central Termoeléctrica Trinitaria vuelve a operar con su potencia total para reforzar el sistema eléctrico nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO