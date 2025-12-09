Flamengo y Cruz Azul se miden en el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2025

Flamengo y Cruz Azul disputarán el Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental FIFA 2025 este miércoles 10 de diciembre a las 12h00 (hora de Ecuador) en el Ahmad bin Ali Stadium de Al Rayyan, Catar.

La Copa Intercontinental 2025 reúne a campeones de confederaciones en un formato anual organizado por la FIFA, con duelos eliminatorios que culminan en la final ante el ganador de la UEFA Champions League. Este Derbi de las Américas enfrenta a representantes de Conmebol y Concacaf por un trofeo simbólico y el avance en el torneo.

El ganador se medirá a Pyramids FC de Egipto en la Copa Challenger el sábado 13 de diciembre, y el vencedor de esa llave jugará la final contra Paris Saint-Germain el miércoles 17 de diciembre. El perdedor del Derbi disputará un partido por el tercer puesto.

Antecedentes históricos de los participantes

Flamengo participa en su cuarta Copa Intercontinental en todos sus formatos. Ganó la edición de 1981 (3-0 ante Liverpool), fue subcampeón en 2019 (0-1 ante Liverpool) y obtuvo el tercer puesto en 2022/23 (4-2 ante Al-Ahly). En 2025, el club brasileño conquistó cuatro trofeos: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão Série A y Conmebol Libertadores, logrando el doblete nacional e internacional por quinta vez en su historia, emulando a Botafogo (2024), Flamengo (2019) y Santos (1963, 1962).

Cruz Azul, por su parte, debuta en su segunda Intercontinental, tras finalizar en cuarto lugar en 2014. El equipo mexicano llega como campeón de la Concacaf Champions Cup 2025, donde goleó 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final. Este año, La Máquina alcanzó las semifinales del Apertura de la Liga MX, eliminada por Tigres UANL tras un global de 1-1.

Ambos equipos se enfrentan por primera vez en su historia, sin precedentes en competiciones oficiales o amistosos. Flamengo solo ha jugado una vez ante un rival de Concacaf en eventos FIFA: un empate 1-1 con Los Angeles FC en la fase de grupos del Mundial de Clubes 2025.

Estado de forma y preparativos

Cruz Azul, dirigido por Nicolás Larcamón, llega con desgaste reciente. Empató 0-0 y 1-1 ante Tigres en semifinales de Liga MX, y venció 2-1 a Chivas en cuartos. El equipo viajó directamente a Qatar tras la eliminación el 7 de diciembre, con sesiones de entrenamiento en Doha para adaptarse al jet lag y al clima.

Posible alineación: Kevin Mier en portería; defensas Jorge Sánchez, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Carlos Rotondi; mediocampistas Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Ignacio Rivero, José Paradela; y delanteros Jeremy Márquez y Gabriel Fernández. Faravelli, ex Independiente del Valle, es clave en el medio.

Flamengo, bajo la batuta de Filipe Luís, ostenta una racha de seis partidos invicto y moral alta tras el doblete. Empató 3-3 ante Mirassol en el Brasileirão, pero rotó jugadores para llegar descansado. El Mengão venció 1-0 a Palmeiras en la final de Libertadores hace dos semanas.

Alineación probable: Agustín Rossi en arco; defensas Guillermo Varela, Léo Pereira, Danilo, Alex Sandro; mediocampistas Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; y atacantes Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Samuel Lino. El ecuatoriano Gonzalo Plata se perfila como suplente, pero ha sido decisivo en ingresos desde el banquillo.

Análisis táctico y declaraciones

En el Flamengo, Giorgian de Arrascaeta, con 16 títulos en el club (récord compartido con Bruno Henrique), advirtió sobre el estilo de Cruz Azul. “Es un gran rival al que hay que respetar. Les gusta presionar y jugar con el balón. Ya analizamos sus características y pensaremos en cómo anular sus fortalezas”, declaró el uruguayo a FIFA tras sumar la Libertadores y Brasileirão.

De Arrascaeta enfatizó un enfoque paso a paso: “Encaramos cada partido como una final”. Flamengo considera a Cruz Azul un oponente equilibrado, con solidez defensiva y transiciones rápidas.

Cruz Azul busca redimirse de la decepción liguera. Nicolás Larcamón prioriza la recuperación física, destacando la ventaja de Flamengo en frescura, pero confía en la experiencia internacional de su plantel.

Este Derbi no solo define el avance, sino que revive la rivalidad continental, con Flamengo defendiendo la hegemonía sudamericana y Cruz Azul aspirando a su primer título interconfederativo desde 1971.