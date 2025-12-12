Florinda Meza enfrenta críticas y revela nuevos detalles sobre la herencia de Chespirito

La polémica alrededor de “Chespirito: Sin querer queriendo” crece en redes sociales y genera un intenso debate por la manera en que muestra la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños. La actriz enfrenta una nueva ola de comentarios y responde con firmeza a quienes cuestionan su papel dentro de la vida y el legado del icónico comediante.

Durante una reciente entrevista en Argentina, Meza subrayó que siempre actuó con transparencia y aseguró que la herencia de Chespirito se manejó con responsabilidad. Además, recordó que la construcción económica del hogar se sostuvo con trabajo y ahorro conjunto, lo que provocó reacciones encontradas entre los seguidores del creador de El Chavo del 8.

Florinda Meza herencia de Chespirito: la actriz detalla la distribución del dinero

En diálogo con Moria Casán, Florinda Meza relató que administró las finanzas familiares durante décadas y tomó la decisión de entregar cerca de un millón de dólares a cada uno de los seis hijos del comediante. Destacó que el proceso se realizó de forma notarial, y añadió que aquello obedeció a un acto de justicia.

“Si hubiera sido una ambiciosa trepadora, los hijos no habrían recibido ese dinero”, expresó la actriz, al recalcar que nunca buscó apropiarse de un patrimonio que, según dijo, se generó con esfuerzo compartido.

Meza enfatizó que siempre mantuvo independencia económica y recordó que contaba con sus propias tarjetas, ingresos y ahorros. “Lo de él se usaba en su familia, no en mí”, comentó al explicar cómo organizaban su vida financiera y cómo cubrían sus gastos personales.

La actriz rechaza cómo la serie retrata su relación con el comediante

La intérprete de Doña Florinda criticó duramente la bioserie, pues considera que la producción muestra hechos inexistentes y perjudica la memoria del creador. “Eso no es una biografía, es un cuento. Nada de ahí es cierto”, declaró al considerar que el programa lo exhibe como un hombre distante, cuando en realidad, según dijo, él fue un “gran padre, gran marido y un gran ex marido”.

La actriz Florinda Meza recordó que Gómez Bolaños permaneció cercano a su familia anterior y siempre mantuvo armonía con su exesposa. Además, recalcó que jamás dejó de colaborar con sus hijos ni rompió lazos afectivos.

Los recuerdos más íntimos de los últimos días de Chespirito

En un momento emotivo, Florinda Meza describió la lucha del comediante contra el Parkinson y cómo se dedicó por completo a su cuidado. “Murió en mis brazos. Yo estaba ahí, ya casi no se movía”, recordó con profunda nostalgia. Explicó que adaptó su casa para brindarle atención permanente y acompañarlo hasta su último día.

La conversación también tocó las reacciones posteriores a la muerte del actor, un periodo donde afloraron tensiones con algunos de sus hijos. Sin embargo, pese a los desacuerdos, Meza recalcó que jamás dejó de mostrarles respeto.

El hijo de Chespirito respalda a Florinda Meza ante ataques en redes

Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos del comediante, intervino para desacreditar la hostilidad dirigida hacia Meza. Consideró que las redes sociales han sido “injustas e ingratas” con la actriz y agregó que la controversia no nació en la serie sino en la manera en que se interpretaron sus contenidos.

“No entiendo a qué puede obedecer esa palabra [venganza]. Esto fue una historia desde la visión que tuvimos de nuestro padre”, explicó.

En su visita a Argentina, Florinda Meza continúa defendiendo su relato, reafirma su compromiso con el legado de Roberto Gómez Bolaños y mantiene una postura firme frente a los cuestionamientos que afectan su imagen pública.