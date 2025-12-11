Fue despedido por tener relaciones sexuales en su trabajo y ahora deberán indemnizarlo

Un empleado despedido en 2023, en Canarias, acudió a la justicia después de que su empresa lo desvinculara por haber mantenido relaciones sexuales en un área interna fuera de su horario laboral, y obtuvo un fallo favorable debido a que el tribunal consideró desproporcionada la sanción aplicada.

El caso se hizo público tras conocerse la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que determinó que el despido del trabajador no cumplía con los criterios necesarios para ser considerado disciplinario. El episodio ocurrió el 26 de julio de 2023, cuando un compañero ingresó a un cuarto destinado al descanso entre turnos y encontró al empleado desnudo junto a una mujer, situación que motivó la apertura de un proceso interno por parte de la empresa.

Según la información divulgada por Diario Constitucional, el trabajador se encontraba fuera de su horario laboral en el momento del incidente. Aun así, la compañía evaluó los hechos como una falta grave por el uso indebido de las instalaciones, y dos meses más tarde envió un correo notificando su despido.

El empleado, identificado únicamente por sus iniciales, había trabajado en la organización desde abril de 2018 hasta el 20 de septiembre de 2023. Tras recibir la notificación, decidió recurrir a la justicia alegando que la causa no justificaba una desvinculación disciplinaria. El tribunal de primera instancia respaldó la postura de la empresa, pero el afectado presentó una apelación.

Argumentos del trabajador y revisión judicial

La defensa del empleado sostuvo que utilizar una instalación de la empresa fuera del horario laboral no constituía un acto de deslealtad grave, ni suponía un abuso de confianza suficiente para justificar un despido disciplinario. Asimismo, argumentó que el incidente no causó un perjuicio material a la organización ni interfirió en el desarrollo de las actividades internas.

Al evaluar el caso, el Tribunal Superior consideró que la empresa describió de manera ambigua la supuesta deslealtad derivada del comportamiento del trabajador. Según la sentencia, aunque se produjo un incumplimiento de normativa interna, este no implicó un daño directo ni un riesgo operativo para el empleador.

Los magistrados concluyeron que la sanción aplicada no se correspondía con la gravedad del hecho, lo que permitió declarar el despido como improcedente. Esta calificación abre la posibilidad de que la empresa decida entre readmitir al empleado o pagar una compensación económica.

Decisión final del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

La resolución establece que la empresa deberá optar entre restituir al trabajador en su puesto o abonar una indemnización de 9.174 euros, equivalente a más de 10.000 dólares y superior a 15 millones de pesos, según las tasas de conversión publicadas durante las últimas semanas.

La sentencia no cuestiona la veracidad del episodio ocurrido en las instalaciones de la empresa, sino la proporcionalidad de la medida disciplinaria adoptada. De acuerdo con el tribunal, incluso cuando se acredite un incumplimiento, es necesario evaluar si este afecta de forma sustancial la relación laboral o si existen alternativas menos severas que un despido definitivo.

El tribunal también destacó que la empresa había tardado dos meses en formalizar el despido después del incidente, un lapso que no se ajusta a la urgencia que suele requerirse en casos de faltas disciplinarias graves, lo que debilitó aún más la argumentación del empleador.

Contexto y repercusión del fallo en materia laboral

El caso se suma a otros precedentes en los que tribunales españoles han analizado la proporcionalidad de las sanciones laborales. La jurisprudencia indica que las medidas disciplinarias deben ajustarse no solo a la normativa interna, sino también a principios como la equidad y la adecuada graduación de las conductas sancionadas.

Para especialistas en derecho laboral, este tipo de resoluciones ayudan a delimitar el alcance de las faltas asociadas al uso de instalaciones en momentos no laborales, un tema recurrente en sectores con turnos rotativos o espacios de descanso. Sin embargo, la sentencia no modifica la normativa vigente, sino que aplica criterios interpretativos para un caso concreto.

El fallo continúa generando interés en redes sociales y medios digitales, principalmente por lo inusual de los hechos y por la compensación económica que el empleado podría recibir si no es readmitido.