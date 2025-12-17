Fuerzas aéreas de Estados Unidos y Ecuador coordinan despliegue temporal en Manabí

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador confirmó oficialmente el despliegue del contingente militar en Manta, una ciudad portuaria estratégica del país. Según la representación diplomática, la operación responde a acuerdos recientes de cooperación en defensa suscritos entre ambos gobiernos y se ejecutará de manera temporal y coordinada con las fuerzas ecuatorianas.

El anuncio se produce algo más de un mes después de la segunda visita a Ecuador de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, encuentro en el que se concretaron los términos de colaboración bilateral. La Embajada señaló que el operativo se desarrolla en conformidad con la ley ecuatoriana y con los marcos legales vigentes de ambos países.

En un mensaje difundido a través de la red social X, la sede diplomática indicó que “la operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narco-terroristas”, y subrayó que el despliegue busca enfrentar amenazas compartidas que afectan tanto a Ecuador como a Estados Unidos.

Objetivos y alcance del operativo

De acuerdo con la información oficial, la operación conjunta tiene como finalidad fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas ecuatorianas, especialmente en tareas de seguridad marítima, control de rutas ilícitas y cooperación en inteligencia. La Embajada estadounidense afirmó que la misión está diseñada para proteger a ambos países frente a actividades criminales transnacionales.

En la misma línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, señaló que el operativo permitirá identificar y desarticular rutas del narcotráfico, además de actuar contra estructuras criminales que operan en el territorio nacional. Las declaraciones del mandatario se enmarcan en la estrategia de seguridad impulsada por su gobierno frente al aumento de la violencia vinculada al crimen organizado.

Dos días antes del anuncio oficial, un avión con material militar estadounidense arribó a la base aérea de Manta, lo que anticipó el inicio de la operación. Las autoridades no detallaron el número exacto de efectivos ni la duración específica del despliegue, reiterando su carácter temporal.

Antecedentes de la base aérea de Manta

La base de Manta ya fue utilizada por Estados Unidos durante una década, hasta que en 2009 el entonces gobierno del presidente Rafael Correa decidió no prorrogar el acuerdo que permitía la presencia militar estadounidense en ese enclave. Desde entonces, la instalación ha permanecido bajo control exclusivo de las fuerzas ecuatorianas.

Manta es considerada un punto estratégico por su proximidad al archipiélago de Galápagos y por su ubicación en el Pacífico oriental. Su posición resulta clave para el control del tráfico de drogas, el tránsito irregular de personas y la pesca ilegal, actividades que afectan a la seguridad regional y a la protección de recursos naturales.

Durante la campaña previa a un referéndum nacional, el presidente Noboa defendió la posibilidad de reactivar la cooperación internacional en instalaciones como Manta. Sin embargo, en la consulta popular, el 60 % de los votantes se pronunció en contra de permitir bases militares extranjeras permanentes en el país, un resultado que condiciona el alcance de los acuerdos actuales.

Contexto regional y cooperación en seguridad

El despliegue en Manta se produce en un contexto de reforzamiento de la presencia estadounidense en operaciones de seguridad en la región. Estados Unidos ha incrementado sus acciones contra el narcotráfico marítimo tanto en el Caribe como en el Pacífico, en coordinación con países aliados.

Las autoridades estadounidenses han reiterado que estas operaciones buscan interrumpir redes criminales transnacionales y reducir el flujo de drogas y otras actividades ilícitas. En el caso ecuatoriano, la cooperación se presenta como un apoyo a los esfuerzos nacionales para enfrentar una crisis de seguridad asociada al crimen organizado.

La operación en Manta no implica el establecimiento de una base extranjera permanente, sino un despliegue temporal y específico, sujeto a los acuerdos bilaterales vigentes y al marco legal ecuatoriano.