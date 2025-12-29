COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Fuerzas Armadas intensifican operativos contra GDO en la frontera norte y capturan a dos sospechosos

Las Fuerzas Armadas del Ecuador intensificaron los operativos en la frontera norte para enfrentar a los Grupos de Delincuencia Organizada y fortalecer el control territorial en zonas estratégicas del país.
Fuerzas Armadas intensifican operativos contra GDO en frontera norte.
Las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente para recuperar el control territorial. Foto: X @FFAAECUADOR.
Fuerzas Armadas intensifican operativos contra GDO en frontera norte.
Las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente para recuperar el control territorial. Foto: X @FFAAECUADOR.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Las Fuerzas Armadas del Ecuador reforzaron las operaciones militares en la frontera norte con el objetivo de neutralizar a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan en esta zona sensible. La intervención prioriza sectores donde las autoridades detectaron mayor presencia delictiva.

El personal militar ejecuta patrullajes permanentes y controles focalizados en áreas fronterizas, con el fin de prevenir delitos, proteger a la población y reducir el accionar de estructuras criminales que aprovechan la cercanía internacional.

Operativos militares en zonas críticas de la frontera norte

Durante uno de los operativos, las Fuerzas Armadas actuaron en el sector La Saite, ubicado en el cantón San Lorenzo (Esmeraldas). Al notar la presencia militar, varias personas huyeron del lugar.

La reacción inmediata del contingente permitió obtener resultados concretos. Los uniformados aprehendieron a dos ciudadanos, quienes, según información preliminar, mantendrían vínculos con un GDO que opera en la frontera norte del Ecuador.

En el procedimiento, los militares también decomisaron 40 cartuchos calibre 5,56 milímetros, munición considerada de alto riesgo para la seguridad ciudadana y presuntamente relacionada con actividades ilícitas en el sector intervenido.

Fuerzas Armadas: acciones coordinadas del Estado

Tras la intervención, las Fuerzas Armadas pusieron a los aprehendidos y las evidencias a órdenes de las autoridades competentes. Es así que las instituciones correspondientes iniciaron los procedimientos legales establecidos en la normativa vigente.

Las autoridades destacaron que estos operativos buscan debilitar las estructuras criminales que intentan asentarse en zonas fronterizas, aprovechando condiciones geográficas y rutas transnacionales para cometer delitos.

Asimismo, las Fuerzas Armadas del Ecuador informaron que mantendrán y reforzarán el control y la vigilancia en sectores estratégicos. Además, el trabajo militar avanza en coordinación con otras instituciones del Estado, como parte de una estrategia integral de seguridad.

Las operaciones se enmarcan en los esfuerzos estatales para enfrentar a los Grupos de Delincuencia Organizada, recuperar el control territorial y garantizar el orden. (07)

