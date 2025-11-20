Reo condenado por narcotráfico escapa durante custodia médica en Manta.

Un reo con una sentencia de 17 años y 3 meses de cárcel por el delito de narcotráfico logró escapar de sus custodios el martes 18 de noviembre de 2025.

Según se pudo conocer, Jhonny Fabricio A. D., de 31 años de edad, fue sacado de la cárcel del cantón Jipijapa bajo custodia para ser llevado a una atención médica en el hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta.

En esta última ciudad todo transcurrió sin problemas y luego de la atención médica los custodios emprendieron el regreso con el reo.

La fuga del reo en Manta

Sin embargo, luego de que un policía y un agente penitenciario que iban cuidando a Jhonny Fabricio A. D., pararon en el trayecto para comer, el reo aprovecho para ir al baño; cuando lo fueron a buscar ya se había escapado.

Este es el relato que dieron los dos custodios a los miembros de la Policía que llegaron a investigar el caso.

Tanto el policía como el guía penitenciario fueron detenidos y llevados ante un juez para que se les realice una audiencia por evasión (fuga).

La Policía emitió una alerta a sus unidades por la fuga del sospechoso para que se lo busque por todos lados.

Historial

Jhonny Fabricio A. D., fue detenido en junio de 2024 en la vía Manta – Jaramijó junto a otra persona en un operativo de la Policía en el que se decomisaron más de 600 kilos de drogas.

El alcaloide iba dentro de 12 sacos ocultos por racimos de plátanos en el balde de una camioneta en la que viajaban los dos sospechosos.

Un tercer criminal que iba en otro carro dándoles custodia logró escapar ese día.

En el juicio que se siguió contra Jhonny Fabricio A. D. y su acompañante, el juez encontró suficientes elementos para declararlos culpables, imponiéndoles una sentencia de 17 años y 3 meses de cárcel, por lo cual fueron trasladados a la cárcel de Jipijapa para cumplir su condena.

Sin embargo, este no es el único hecho por el que Jhonny Fabricio A. D., ha estado detenido, en 2023 fue investigado por tenencia de arma de fuego.

En agosto de 2022 fue detenido junto con otra persona cuando se movilizaban en un carro blanco por el sitio El Naranjo de Portoviejo.

Un vehículo de similares características, minutos antes había atropellado en el sitio San Ignacio de la parroquia Colón a un padre y su hijo de apenas tres años de edad.

Las víctimas fueron llevadas de urgencia al hospital regional donde fallecieron a los pocos minutos. (07)