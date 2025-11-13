¿Fumando en el hotel?: La candidata de Irak se defiende de los rumores en Miss Universo

La representante de Irak en Miss Universo 2025, Hanin Al Qoreishy, publicó dos comunicados para denunciar una supuesta campaña de difamación en su contra.

De acuerdo a su versión, los rumores comenzaron como represalia tras mostrarle su apoyo a Fátima Bosch, Miss México, en su riña con Nawat Itsaragrisil, vicepresidente de Miss Universo Asia

Se siente atacada en el Miss Universo

Al Qoreishy, empresaria y activista de 28 años, desmintió el rumor de que había sido descubierta fumando en su habitación de hotel, una práctica prohibida entre las candidatas.

“Quiero aclarar la información que está circulando por internet. Una publicación reciente afirma que fui ‘pillada fumando dentro de una habitación de hotel’, lo cual es completamente falso. No ha ocurrido ningún incidente de ese tipo y no ha habido confirmación alguna por parte de la organización de Miss Universo en relación con esta acusación sin fundamento”, indicó que un primer comunicado.

Añadió que la acusación surgió tras reportes en medios tailandeses que circularon en redes sociales. “Me he comportado con el máximo profesionalismo y respeto durante todo mi tiempo en Tailandia. Siento un profundo respeto por Miss Universo, el país anfitrión y todas las normas y reglamentos del certamen”, detalló.

La beldad agregó que tales falsedades son “desalentadoras”, pero se mantiene enfocada en representar a Irak “con elegancia, autenticidad e integridad”. “Su cariño y apoyo me recuerdan por qué hago lo que hago: para inspirar, elevar y representar a mi país con orgullo“, concluyó.

Controversia por su apoyo a Miss México

Minutos después, emitió un segundo mensaje, donde dijo que la polémica se da como represalia a su apoyo a Miss México. “Intentar descalificarme por decir la verdad es solo un ejemplo de todo lo que está mal y de cómo tratan a las chicas aquí”, precisó, insinuando un ataque orquestado vinculado a su defensa de Bosch.

Este respaldo ocurrió el pasado 5 de noviembre, cuando varias candidatas, incluyendo Al Qoreishy, abandonaron una conferencia de prensa luego de que Nawat llamara “tonta” a Bosch por cuestionar el formato del evento.

Silencio de la organización

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha emitido declaraciones sobre las acusaciones de Al Qoreishy.

El certamen, que culmina el 16 de noviembre en Bangkok, ha sido marcado por tensiones, incluyendo demandas de mayor transparencia.

Cabe mencionar que Ecuador está representado en la cita por la modelo Nadia Mejía. Mientras que un total de 122 candidatas están en competencia por la corona de Miss Universo.