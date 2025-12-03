Asamblea Nacional organiza homenaje por la Fundación de Quito con condecoraciones

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, convocó a una sesión solemne en honor a la Fundación de Quito, que celebrará 491 años de historia este 6 de diciembre del 2025.

La ceremonia tendrá lugar este jueves 4 de diciembre a partir de las 10:30. El acto se desarrollará en el salón Nela Martínez del Palacio Legislativo, donde autoridades nacionales, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y representantes sectoriales acompañarán la jornada.

El evento incluirá la entrega de condecoraciones a cerca de 20 ciudadanos e instituciones públicas y privadas. La velada resaltará aportes culturales, sociales y económicos que impulsan el desarrollo de la capital ecuatoriana.

La Asamblea destacó que la sesión busca fortalecer el vínculo entre ciudadanía, instituciones y memoria histórica. El homenaje pretende resaltar la importancia de Quito como referente patrimonial y reafirmar compromisos con su identidad.

Debate por tradiciones y críticas a puesta en escena cultural

Paralelamente, durante la sesión del pleno del miércoles 3 de diciembre del 2025, los legisladores aprobaron con 78 votos un cambio en el orden del día que permitió debatir una resolución que exhorta al Municipio de Quito a resguardar los espacios públicos y las tradiciones durante las celebraciones de la ciudad.

El legislador de Pichincha por ADN, Andrés Castillo, impulsó la resolución tras la presentación de una obra drag en la capilla del Museo de la Ciudad. Ese espectáculo generó un intenso debate en redes y dividió posiciones sobre el uso de espacios patrimoniales.

Castillo señaló: “Para nadie es oculto lo que pasó en Quito, el pasado 29 de noviembre, en la capilla del Museo de la Ciudad, en donde gracias a la autorización del Municipio de Quito tuvimos un grupo de gays, homosexuales, drag queens y otro tipo de ciudadanos… que bailaban en tanga en lo que era la capilla del antiguo hospital San Juan de Dios”, denunció.

El asambleísta pidió respeto

Además, Castillo afirmó que ese sitio representa “lo máximo de la clemencia en la época de la Colonia, de la Independencia” y pidió respeto por la fe del país. Subrayó que esas acciones no consideran “las creencias del 80% de los ecuatorianos que somos católicos”, expresó.

Asimismo, el legislador pidió proteger la memoria histórica del antiguo hospital San Juan de Dios, lugar donde se atendía a la población y donde falleció Abdón Calderón. El debate se suma a las actividades oficiales que marcarán la Fundación de Quito, una fecha clave para la identidad de la capital.