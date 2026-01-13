Fundación La Victoria brindará apoyo legal gratuito a migrantes en Queens, Nueva York

La Agencia Consular de Ecuador en Queens anunció una importante iniciativa en beneficio de la comunidad ecuatoriana residente en Nueva York. En el marco de su plan de contingencia y atención comunitaria, se ha concretado un acuerdo de colaboración con la Fundación La Victoria, una organización sin fines de lucro que brindará asesoría legal gratuita en temas migratorios.

Esta alianza responde a una necesidad real y urgente que atraviesa a muchas familias migrantes. En un contexto marcado por la incertidumbre, los cambios en las políticas migratorias y el temor constante a cometer errores por falta de información, contar con orientación legal confiable y accesible se vuelve fundamental. Por ello, la presencia de la Fundación La Victoria en la agencia consular representa un paso significativo hacia el acompañamiento y la protección de derechos.

Horarios y atención especializada

Germany Ríos, agente acreditada ante el Departamento de Justicia (Department of Justice) y colaboradora de La Victoria, aseguró que estaría con los interesados en este servicio todos los lunes de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. para todas sus consultas en temas migratorios.

Un llamado a los migrantes para la consulta oportuna

“Este es un momento de muchos nervios, de muchas preguntas, es importante que consulten, vamos a estar los lunes aquí para ustedes, es sin ningún costo, por favor, acérquense y consulten“, dijo en un video al cual tuvo acceso El Diario.

A partir de este acuerdo, la fundación estará presente de manera permanente todas las semanas en la Agencia Consular de Ecuador en Queens. La atención estará a cargo de Ríos, quien atenderá consultas relacionadas con procesos migratorios, dudas legales y orientación general, sin ningún costo para los asistentes.

Durante la presentación de esta iniciativa, se destacó la importancia de que las personas se acerquen, consulten y no se queden con dudas. La representante subrayó que la información oportuna puede marcar una gran diferencia en la toma de decisiones y en la tranquilidad de las familias. La invitación es abierta y directa: acudir, informarse y aprovechar este servicio gratuito pensado para apoyar a quienes más lo necesitan.

Compromiso con el migrante en el exterior

La Agencia Consular recordó además que sus oficinas están ubicadas en Queens y reiteró su compromiso de seguir generando espacios de apoyo, orientación y acompañamiento para la comunidad ecuatoriana. Estas acciones forman parte de un esfuerzo más amplio por fortalecer los lazos con los migrantes y responder de manera concreta a la realidad que viven miles de compatriotas en el exterior.

La iniciativa ha sido recibida con mensajes positivos en redes sociales. Uno de ellos destaca el agradecimiento por apoyar a la comunidad ecuatoriana con oportunidades acordes a la realidad actual, reconociendo el esfuerzo de quienes han migrado para trabajar honestamente, generar empleo y luchar por sueños. El mensaje resalta valores como la dignidad, la esperanza y el compromiso de “hacer patria” desde fuera del país, y expresa el deseo de que más oportunidades como esta continúen fortaleciéndose.

Construyendo un futuro mejor

Con acciones como esta, la Agencia Consular de Ecuador en Queens y la Fundación La Victoria reafirman su compromiso con una comunidad que sigue adelante con sacrificio, trabajo y convicción de construir un futuro mejor.

De acuerdo con la web institucional de la Fundación La Victoria, es una organización sin fines de lucro, reconocida y acreditada por el Departamento de Justicia, dedicada a brindar apoyo a la comunidad migrante. Nació a partir de la identificación de una necesidad real de acompañamiento y orientación efectiva en temas de inmigración, y desde entonces ha crecido de manera constante gracias al respaldo de la comunidad.

Su equipo está conformado por profesionales con amplia experiencia y conocimiento en asuntos migratorios, que trabajan diariamente para apoyar a individuos y familias, defender sus derechos y acompañarlos en el camino hacia un futuro más seguro y digno. (04)