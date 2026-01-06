Gabriel Cortez demandó a Barcelona SC por deudas salariales y busca nuevo equipo para el 2026

Gabriel Cortez, futbolista ecuatoriano de 30 años, presentó una demanda ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) contra Barcelona SC. El jugador exige el pago pendiente de cuatro meses de sueldo. El jugador, conocido como “El Loco”, no continuará en el plantel para la temporada 2026 y se encuentra como agente libre tras finalizar su contrato con el equipo guayaquileño. Extraoficialmente se conoce que llegaría a Deportivo Cuenca.

La acción legal se basa en la notificación previa del presidente del club, Antonio Álvarez. Él indicó que los jugadores no considerados para el próximo año deben reclamar judicialmente sus valores pendientes. Este hecho ocurre en el contexto de múltiples salidas del equipo debido a tensiones con la directiva, y podría marcar un precedente en el fútbol ecuatoriano sobre manejo de contratos y deudas salariales.

Gabriel Cortez busca equipo como agente libre

De acuerdo con información del periodista Juan Francisco Rueda, la demanda. Cortez la interpuso antes de finalizar 2025, permitiéndole buscar nuevas oportunidades en el mercado de fichajes. El mediocampista ofensivo, quien ha sido una figura destacada en la LigaPro ecuatoriana, dejó de recibir minutos de juego en Barcelona SC desde la llegada del entrenador Ismael Rescalvo a mediados de 2025.

En esa temporada, Cortez disputó 25 partidos, anotando seis goles y proporcionando dos asistencias, lo que refleja su contribución limitada, pero significativa al equipo. Barcelona SC, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol ecuatoriano, enfrenta desafíos administrativos que han llevado a varias bajas confirmadas para 2026. Jugadores como Cortez han expresado descontento por la relación con la directiva.

Cortez podría llegar a Deportivo Cuenca

A él se sumó una lista de salidas que incluía a otros jugadores, quienes optaron por no renovar debido a desacuerdos contractuales y financieros. El presidente Álvarez, en declaraciones previas, enfatizó que el club priorizará un plantel renovado, pero estos reclamos destacan problemas recurrentes en la gestión de pagos en el deporte nacional.

En paralelo, Deportivo Cuenca emerge como un posible destino para Cortez. El club morlaco, que inicia un nuevo proyecto para 2026 bajo la dirección técnica de Jorge Célico, busca reforzar su plantilla tras la salida de Norberto Araujo. Célico, entrenador argentino, dirigió a Cortez en Barcelona SC durante 2022, forjando una relación profesional positiva que podría facilitar su incorporación.

La federación actúa como instancia mediadora

Cuenca aspira a mejorar su desempeño en la LigaPro, apostando por jugadores experimentados como Cortez para potenciar su ataque. Este caso resalta temas clave en el fútbol ecuatoriano, como la estabilidad contractual y el cumplimiento de obligaciones salariales, regulados por la FEF. La federación actúa como instancia mediadora en disputas laborales, asegurando que los jugadores puedan resolver reclamos sin interrupciones en su carrera.

Con el mercado de transferencias abierto, Cortez, agente libre, tiene opciones para continuar su trayectoria, habiendo demostrado versatilidad en roles ofensivos a lo largo de su carrera. El desenlace de la demanda podría influir en futuras negociaciones en la liga, promoviendo mayor transparencia en los contratos. Barcelona SC, por su parte, se prepara para una temporada competitiva, enfocándose en refuerzos que alineen con su visión estratégica.