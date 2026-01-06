Gabriela Rivadeneira anunciada como candidata a presidir Revolución Ciudadana tras declinación de Felipe Vega

El exmandatario ecuatoriano Rafael Correa anunció a través de un video publicado en sus redes sociales, que la expresidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira se postulará como candidata a la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana (RC). El anuncio se produce tras la declinación del exministro Felipe Vega, quien alegó persecución política y amenazas que afectaron a su familia. La convención del movimiento está programada para los días 17 y 18 de enero en Manta, provincia de Manabí, donde se elegirá al nuevo liderazgo.

Correa describió el hecho como una “gran noticia” y expresó su respaldo total a Gabriela Rivadeneira, destacando su estima personal y compromiso con el proyecto político. “Gabriela sabe cuánto la estimo y tendrá todo mi apoyo”, indicó en el video, que fue difundido por la tarde. Esta nominación posiciona a Rivadeneira como una figura clave en la reorganización interna de RC, movimiento que surgió de las bases del extinto Alianza PAIS (AP), del cual ella fue secretaria ejecutiva en años anteriores.

Gran noticia para la @RC5Oficial: Nuestra directora ejecutiva @GabrielaEsPais estará en la contienda para presidir la Revolución Ciudadana. Nos vemos el 17 y el 18 de enero en Manta en la convención. pic.twitter.com/50DUAmvlcZ — InstitutoIDEAL (@InstitutoIDEAL_) January 5, 2026

Anuncio de Rivadeneira y su contexto en México

Gabriela Rivadeneira, quien reside en México desde enero de 2020 en calidad de asilada política, no ha confirmado si regresará al país para participar en la convención. Su estatus de asilo se debe a procesos judiciales y acusaciones durante el gobierno posterior a Correa, en un contexto de tensiones políticas que han marcado la oposición en Ecuador. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre su posible retorno o mecanismos para su involucramiento remoto en el proceso electoral interno.

La candidatura de Rivadeneira emerge como la segunda opción confirmada para la presidencia de RC. En días recientes, desde las bases del movimiento, surgió el nombre de Mario Latorre, amigo cercano de Correa y exembajador de Ecuador en el Vaticano durante su administración. Latorre representa una línea cercana al exmandatario, con experiencia en diplomacia y política exterior. Previamente, una facción interna de RC había impulsado la reelección de la actual presidenta, Luisa González, quien declinó la propuesta para enfocarse en otras responsabilidades dentro del movimiento.

Declinación de Felipe Vega y reacciones

El anuncio de Correa llega inmediatamente después de la retirada de Felipe Vega, exministro durante el gobierno de Correa, conocido como el “correato”. Vega comunicó su decisión a través de redes sociales, argumentando que enfrentaba “ataques incesantes e infames” de varios sectores políticos, que superaron límites y afectaron incluso a su familia. “Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC por Rafael Correa, lo asumí con empeño. Sin embargo, ante los ataques que ya superaron todo límite, he resuelto retirarme para terminar con la polémica. Sigo desde la militancia”, manifestó Vega en su publicación.

Correa lamentó públicamente la declinación de Vega en su cuenta de X, donde lo describió como un “gran candidato”. “Yo mismo le pedí a Felipe que participara. Lamento mucho su decisión. Era un gran candidato”, escribió el exmandatario. Agregó un mensaje de solidaridad: “Me cuenta que se han metido hasta con su familia. ¡Hasta cuándo! Un fuerte abrazo a él y a su esposa, Sol. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Proceso de inscripción y bases del movimiento

El proceso de selección en RC se abrió recientemente con la inscripción de votantes. Entre el 1 y el 4 de enero de 2026, el movimiento habilitó su plataforma digital para que militantes y simpatizantes se registren y participen en la convención.