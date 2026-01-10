Gabriela Rivadeneira liderará el movimiento Revolución Ciudadana (RC) junto a cuatro manabitas

Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador y asilada en México, liderará el movimiento político Revolución Ciudadana (RC).

Así lo anunció ayer el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, a través de su cuenta de X. “Se cerró el plazo para inscribir las listas para la elección de la nueva directiva RC5, período 20262028. Solo una lista de consenso inscrita. Más unidos que nunca”, indicó.

Añadió que “la convención en Manta el 17 y 18 de enero sea una verdadera fiesta pese a los duros momentos que atraviesa ”.

La nueva directiva de la Revolución Ciudadana

Rivadeneira estará acompañada por Francisco Estarellas como Vicepresidente nacional.

En el listado publicado por Correa aparecen cuatro manabitas. La primera es Melissa Zambrano, quien tendrá el cargo de Secretaria Ejecutiva, siendo la tercera al mando de la RC. Ella es periodista, abogada y asambleísta alterna. Actualmente forma parte del equipo de trabajo del prefecto Leonardo Orlando.

Gabriel Pazmiño será vocal de la Secretaría Nacional de Comunicación y Marketing. Él es periodista y cercano al asambleísta Jaime Estrada.

La excandidata presidencial Luisa González liderará la Secretaría Nacional de Asuntos Internacionales. En un primer momento, González era la señalada para liderar el movimiento político de Correa. Sin embargo, esto fue descartado por el mismo exmandatario residente en Bélgica.

Mientras que que Kenya Briones será vocal de la Secretaría de Mujeres y Diversidades Afrodescendientes y Montubios. Ella es una periodista mantense. Tiene una academia de oratoria, vive en la parroquia Eloy Alfaro, ha sido dirigente estudiantil y hace poco viajó a Estados Unidos como un intercambio de jóvenes líderes.

Gabriela Rivadeneira está asilada en México

Gabriela Rivadeneira reside actualmente en México tras haber recibido asilo político en enero de 2020.

Su salida del país ocurrió en el contexto de las protestas de octubre de 2019. Tras permanecer refugiada 86 días en la Embajada de México en Quito, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le concedió el estatus de asilada al considerar que existía una persecución política en su contra.

Rivadeneira enfrentó una investigación previa de la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de instigación, relacionada con sus declaraciones y acciones durante las mencionadas movilizaciones sociales. Ella ha negado estas acusaciones, calificándolas de una estrategia de proscripción política.

Aunque no se ha confirmado si regresará a Ecuador, lo más probable es que dirija el movimiento político Revolución Ciudadana. desde la distancia. Esto pone en la mira al eventual vicepresidente nacional del movimiento y la secretaria ejecutiva, quienes tendrían el mando presencial. (13).