Gael Monfils anuncia su retiro del tenis profesional al cierre de la temporada 2026

El tenista francés Gael Monfils, de 39 años y número 53 del ranking ATP, anunció su retiro al final de la temporada 2026, confirmado el 1 de octubre de 2025 a través de redes sociales, para cerrar una carrera de 21 años en el circuito profesional, destacando su intención de despedirse en el Masters 1000 de París-Bercy, motivado por culminar su trayectoria en casa.

Monfils, ex número seis del mundo, comunicó su decisión mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó estar “tremendamente en paz” tras dos décadas compitiendo. “Sostuve una raqueta a los dos años y medio, y comencé a jugar profesionalmente a los 18. La oportunidad de convertir mi pasión en una profesión es un privilegio”, señaló.

El francés ha conquistado 13 títulos ATP, el más reciente en el Auckland Open 2025. Sus mejores resultados en Grand Slams incluyen semifinales en el Abierto de Francia 2008 y el Abierto de Estados Unidos 2016. Sin embargo, Monfils reconoció: “Aunque estuve cerca, nunca gané un Grand Slam durante mi carrera”.

Las lesiones han marcado su trayectoria, con un récord de 35 abandonos en torneos desde 1990, el mayor en la historia del circuito ATP. Recientemente, el 15 de septiembre de 2025, se retiró en la primera ronda del Torneo de Chengdu por una lesión en el tobillo frente al kazajo Mikhail Shevchenko, lo que le impidió competir en el Open 500 de Pekín y el Masters 1000 de Shanghái.

Una carrera junto a gigantes

Monfils destacó haber jugado en “una edad dorada del tenis” junto a figuras como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. “He tenido la oportunidad de jugar contra algunos de los nombres más grandes en la historia de nuestro deporte”, afirmó, subrayando su satisfacción pese a no haber ganado un Grand Slam.

Casado con la tenista ucraniana Elina Svitolina desde 2021, Monfils es padre de Skai, nacida el 15 de octubre de 2022. Svitolina regresó al circuito profesional en 2023 tras su maternidad, alcanzando el número 19 del ranking WTA en 2025.

El francés planea despedirse en el Masters 1000 de París-Bercy en noviembre de 2026, un torneo especial por jugarse en su país natal. Su retiro marca el fin de una generación de tenistas franceses, junto a Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga y Gilles Simon, ninguno de los cuales conquistó un Grand Slam.

Legado y próximos pasos

Con un estilo caracterizado por su atletismo y jugadas espectaculares, Monfils deja un legado como uno de los jugadores más carismáticos del circuito. Su carrera incluyó 570 victorias y 343 derrotas en individuales, según datos ATP hasta octubre de 2025.

La temporada 2026 será su última oportunidad para sumar títulos, con participaciones confirmadas en torneos previos como el Abierto de Australia y Roland Garros. La Federación Francesa de Tenis planea un homenaje en París-Bercy para celebrar su contribución al deporte.