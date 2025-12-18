COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Deportes
Polideportivo

Génesis Reasco y su entrenador César Carracedo destacados por Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha

La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) reconoció a los mejores deportistas ecuatorianos del 2025, destacando a Génesis Reasco como Mejor Deportista.
2 minutos de lectura
Génesis Reasco y su entrenador César Carracedo destacados por Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha
Génesis Reasco y su entrenador César Carracedo destacados por Periodistas de Pichincha.
Génesis Reasco y su entrenador César Carracedo destacados por Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha
Génesis Reasco y su entrenador César Carracedo destacados por Periodistas de Pichincha.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

La Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP) anunció a los mejores deportistas del año en Quito, Ecuador, premiando logros nacionales e internacionales en diversas disciplinas.

Génesis Reasco Valdez, federada por Manabí, fue elegida Mejor Deportista del 2025 por su oro en la categoría 76 kg del Campeonato Mundial de Lucha en Zagreb, Croacia. Reasco es la primera ecuatoriana con título mundial senior.

Su entrenador, el cubano César Carracedo Cordovi, recibió el galardón como Mejor Director Técnico Deporte Amateur.

Premiados en deporte adaptado y dirigencia

Kiara Rodríguez España, velocista paralímpica, es designada Mejor Deportista Deporte Adaptado tras convertirse en tricampeona mundial en los 100 metros T46/47 durante el Mundial de Paratletismo en Nueva Delhi, India.

Marisol Castro Arauz, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Hockey y Patín, obtuvo el premio a Mejor Dirigente Deporte Amateur.

Reconocimientos en fútbol profesional

El español Javier Rabanal, quien dirigió a Independiente del Valle al título de la LigaPro 2025, fue seleccionado como Mejor Director Técnico Deporte Profesional.

Willian Pacho Tenorio, defensor del Paris Saint-Germain e incluido en el once ideal de los Premios The Best, además de campeón de la Copa Intercontinental, elegido Mejor Futbolista Profesional.

Joselyn Espinales, mediocampista de la selección ecuatoriana y Palmeiras, bicampeona del Torneo Paulista 2025, recibió el premio como Mejor Futbolista Profesional Femenina.

Federación Deportiva de Manabí

Como premio al esfuerzo de sus atletas, la Federación Deportiva de Manabí (FDM) realizará este viernes 19 de diciembre la Gala Deportiva. El acto se dará en el salón central del complejo California de Portoviejo, a partir de las 15h00.
Se reconocerá a la campeona mundial de lucha olímpica y medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de Lima-Ayacucho, Génesis Reasco. Así mismo a Clisman Carracedo, plata en el mismo certamen. Además, 46 deportistas recibirán incentivos económicos por medallas en competencias oficiales internacionales y oros en Juegos Nacionales Juveniles.
Destacan figuras como Solange Palacios, Brack Morales (lucha), Kelsy Vera Toro (ajedrez). Así mismo Andy Espinoza (garrocha), Uma Córdova y Thalía Clemente (natación), entre otros.El evento reunirá a 216 atletas, 44 entrenadores, directivos e invitados en una velada de confraternidad que coincide con las celebraciones navideñas.

